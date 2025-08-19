Ôtô vượt ẩu ép ngã người đi xe máy

Đà NẵngVượt trên cầu, lái xe ôtô hất ngã người đi xe máy cùng chiều rồi bỏ đi hôm 18/8 tại cầu sông Hàn.

Ôtô hất ngã người đi xe máy rồi bỏ đi Video: CTV

Tình huống giao thông: Trời tối, tầm nhìn hạn chế, cầu hẹp, lái xe màu trắng vượt bên phải qua một chiếc ôtô khác, va chạm với một người đi xe máy cùng chiều. Người đi xe máy bị hất ngã xuống vỉa hè trong khi chiếc xe vượt ẩu vội phóng đi.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được phép vượt trên cầu chỉ có một làn đường. Hành vi vượt ẩu trên cầu và còn vượt phải, vốn bị cấm vì tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cao. Đáng chú ý, tài xế không dừng lại để hỗ trợ người bị nạn mà bỏ đi.

Nghị định 168/2024, với lỗi vượt xe trên cầu, người điều khiển ôtô bị phạt tiền 4-6 triệu đồng, đồng thời bị trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe. Trường hợp gây tai nạn rồi bỏ chạy không cứu giúp người bị nạn, mức phạt có thể lên tới 16 - 18 triệu đồng.

Nguyên Vũ