Ôtô vỡ nát sau tai nạn, hai người thoát chết

Hưng YênChiếc xe ôtô 5 chỗ biến dạng sau khi bị xe tải tông trúng trên quốc lộ 5, hai người trong xe thoát nạn, sáng 6/1.

Khoảng 9h30, chiếc xe 5 chỗ di chuyển trên quốc lộ 5, theo hướng Hà Nội - Hải Phòng. Khi di chuyển tới đoạn gần cầu vượt Như Quỳnh, tỉnh Hưng Yên, xe trên bị xe tải chở cát tông trúng từ phía sau.

Sau cú tông, chiếc xe 5 chỗ quay ngang, phần đầu xe tiếp tục va với dải phân cách. Tai nạn khiến chiếc xe ôtô bị vò nát, rơi bánh, bung túi khí.

Chiếc xe 5 chỗ bị vò nát sau tai nạn. Ảnh: Hải Đăng

Anh Hải Đăng, một nhân chứng, cho biết khi tai nạn trong xe có hai người đàn ông, song cả hai không bị ảnh hưởng.

Vụ tai nạn khiến dầu xe chảy ra đường gây trơn trượt, giao thông qua khu vực bị ùn ứ.

