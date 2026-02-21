Ôtô văng bánh trên cao tốc khiến xe sau cán phải

Ôtô đang chạy chậm bất ngờ bung bánh trên cao tốc TP.HCM - Trung Lương, khiến xe phía sau cán phải, ngày 19/2.

Ôtô bung bánh trên cao tốc khiến xe sau cán phải Video: CTV

Tình huống giao thông: Trên cao tốc, xe gắn camera hành trình đang chạy ở làn bên phải, sát làn khẩn cấp. Phía trước, xe Innova di chuyển chậm và có dấu hiệu chuyển dần vào làn khẩn cấp. Bất ngờ, bánh xe sau của chiếc Innova bị bung ra và lăn vào phần đường xe chạy, khiến xe gắn camera hành trình không kịp tránh và cán phải. Sau sự cố, tài xế xe camera hành trình đã cho xe tấp vào làn khẩn cấp để xử lý.

Kỹ năng lái xe: Khi thấy các sự cố trên cao tốc như xe đi chậm, dừng hoặc có chướng ngại vật phía trước, tài xế cần giảm tốc độ và luôn sẵn sàng phanh. Đồng thời, tài xế phải quan sát xa và bao quát để kịp thời nhận diện các nguy cơ như vật thể rơi ra từ xe khác. Khi gặp sự cố bất ngờ, cần giữ bình tĩnh, tránh đánh lái gấp gây nguy hiểm, đồng thời giảm tốc độ hợp lý. Nếu xảy ra va chạm, tài xế cần đưa xe vào làn khẩn cấp để xử lý, bật đèn cảnh báo và đặt thêm cảnh báo phía sau xe để đảm bảo an toàn.

Với người dùng có lốp xe gặp sự cố, nếu phải thay lốp dự phòng (tự thay hoặc do thợ kỹ thuật xử lý), đều cần phải đảm bảo các đai ốc được siết đủ lực theo đúng quy tắc ngôi sao (siết chéo).

Phạm Hải