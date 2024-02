Ôtô tuần tra giao thông Tết gặp nạn, trung uý cảnh sát hy sinh

Bình ThuậnTrung úy Phạm Tấn Phát, cán bộ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động (Bộ Công an), hy sinh khi tuần tra giao thông Tết trên quốc lộ 1A qua huyện Hàm Tân.

Sáng 5 Tết (14/2), trung úy Phát cùng trung úy Trần Đức Lâm (cán bộ Công an huyện Đức Linh) được điều động tăng cường cho Phòng CSGT Công an Bình Thuận tuần tra trên quốc lộ 1A theo kế hoạch đảm bảo an toàn giao thông Tết.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Phạm Tư

Khoảng 5h42, khi đến khu vực thôn 2, xã Tân Đức, ôtô do trung uý Lâm cầm lái, bất ngờ tông vào trụ bêtông bên đường rồi lao xuống mương nước. Hai cảnh sát được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Hàm Tân cấp cứu. Tuy nhiên do vết thương quá nặng, trung úy Phát không qua khỏi, trung úy Lâm đang được điều trị.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận đến hiện trường chỉ đạo xử lý vụ việc, vào bệnh viện thăm hỏi cán bộ bị thương, lo hậu sự cho người đã mất.

Tư Huynh