Ôtô tự phanh khi gặp biển hạn chế tốc độ

PhápQuy định áp dụng từ 2022 buộc xe mới bán ra phải có công nghệ tự động giảm tốc độ nếu tài xế đang chạy quá giới hạn.

Hỗ trợ tốc độ thông minh (ISA) là công nghệ tự động giảm tốc độ xe theo giới hạn ghi trên biển báo giao thông. Hệ thống sử dụng GPS và camera tốc độ để xác định xe có chạy quá mức hạn chế trong khu vực hay không, rồi nhắc nhở tài xế trước khi tự động nhả bớt chân ga. Tài xế vẫn nắm quyền kiểm soát xe khi hệ thống can thiệp.

Quy định sẽ được áp dụng từ 7/2022, với mọi mẫu xe mới bán tại Pháp đều phải có ISA. Từ 2024, kể cả xe đời cũ hơn bán ra cũng phải trang bị công nghệ này.

Biển hạn chế tốc độ 80 km/h ở Hyet, Haute-Saône, Pháp. Ảnh: AFP

Liên minh châu Âu (EU) vừa thông qua các quy định này hồi tuần trước. Đây là một phần của sáng kiến "Vision Zero" với mục đích không còn tai nạn chết người trên đường tính đến hết 2050. Ngoài Pháp, quy định cũng dự kiến áp dụng tại các quốc gia trong 2022.

EU nói rằng có gần 23.000 tai nạn chết người trên đường phố châu Âu trong 2019. Lái xe ở tốc độ "vượt mức cho phép hoặc không thích hợp" được cho là "mối nguy chính" đối với an toàn đường bộ.

Riêng tại Pháp, 2.780 người chết do tai nạn giao thông trong 2020 - giảm 21% so với 2019. Mức giảm chủ yếu do các quy định phong tỏa trong thời kỳ dịch bệnh, có nghĩa ít người lái xe ra đường hơn. Công nghệ ISA có thể giúp tỷ lệ này giảm thêm.

Nhưng Hiệp hội các tài xế Pháp không thích công nghệ này, cho rằng có thể gây mất an toàn đối với các tài xế.

"Ví dụ, nếu bạn đang lái xe và công nghệ có thể phát hiện một biển hạn chế tốc độ khi đang ra khỏi cao tốc, công nghệ có thể phanh gấp và có thể khiến tài xế phải dừng quá nhanh, quá mạnh và dẫn tới tai nạn", Pierre Chasseray, chủ tịch của hiệp hội gồm 40 triệu tài xế, nói.

Mỹ Anh (theo Local)