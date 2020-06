Ôtô tự lái không phải phép màu để tránh tai nạn

Công nghệ xe tự lái được phát minh nhằm giảm thiểu tai nạn và tử vong nhưng chỉ ngăn chặn một phần nhỏ các vụ tai nạn giao thông hàng năm.

Theo nghiên cứu của Viện Bảo hiểm an toàn đường bộ Mỹ (IIHS), các phương tiện tự lái chỉ có thể giảm thiểu khoảng một phần ba các vụ tai nạn đơn giản bởi hệ thống tự lái có nhận thức chính xác hơn so với người lái xe và không dễ bị mất tập trung khi lái xe. Để có thể tránh đa số các vụ va chạm, IIHS nói rằng các phương tiện tự lái cần phải được lập trình kĩ càng để ưu tiên an toàn hơn tốc độ và thuận tiện.

Trong 10 vụ tai nạn, có tới 9 vụ liên quan đến lỗi của tài xế, IIHS lưu ý đó là "lỗi cuối cùng trong một chuỗi các sự kiện", dẫn đến một tai nạn không đáng có. Do đó, việc không có người lái cũng không thể ngăn chặn mọi tai nạn.

Xe tự lái của Porsche. Ảnh: Carscoops

Là một phần của nghiên cứu, IIHS cho rằng các phương tiện tự lái sẽ được lập trình để đưa ra quyết định tương tự khi gặp sự cố giống cách con người làm. Đó là viễn cảnh lý tưởng khi xe tự lái hoạt động như một con người. Điểm khác biệt là xe tự lái luôn chú ý vào việc lái xe và không bị ảnh hưởng bởi tác động bên ngoài.

Vì điều này, IIHS đã xem xét hơn 5.000 vụ tai nạn được cảnh sát báo cáo và liên quan đến các dịch vụ y tế khẩn cấp, trong đó có ít nhất một chiếc xe bị kéo khỏi hiện trường. Về bản chất, IIHS đang tìm kiếm những vụ tai nạn nghiêm trọng và phân loại các yếu tố dẫn đến tai nạn. Điều này dẫn đến kết luận có một số tai nạn gần như không thể tránh khỏi, ví dụ vài vụ tai nạn liên quan đến gãy trục bánh xe.

Tuy nhiên, cũng có các vụ tai nạn chỉ do cảm nhận và nhận biết lỗi – ví dụ như tầm nhìn thấp và tài xế mất tập trung – chỉ chiếm 24% số vụ tai nạn. Tương tự như vậy, mất khả năng lái xe – gây ra bởi các vấn đề sử dụng các chất kích thích và chất gây nghiện – chiếm 10% các vụ tai nạn.

IIHS tin rằng 34% các vụ tai nạn như trên có thể tránh được, nhưng trong trường hợp các phương tiện tham gia trên đường đều tự lái và tất cả các hệ thống, cảm biến đều hoạt động hoàn hảo. Tổ chức tiếp tục nói rằng các vụ tai nạn còn lại vẫn có thể xảy ra khi các phương tiện tự lái được lập trình đặc biệt để "dự đoán, đưa ra quyết định và thực hiện các sai sót" như đi quá nhanh và đưa ra các giả thiết không chính xác về những gì người lái xe khác chuẩn bị làm.

Trong một ví dụ, IIHS đã chỉ ra vụ tai nạn nghiêm trọng liên quan đến một chiếc xe thử nghiệm của Uber vào năm 2018. Ban đầu, chiếc crossover đã xác định Elaine Herzberg – cô gái đứng bên đường và sau đó không lường trước khi Elaine băng qua trước mặt xe. Vụ tai nạn chết người cho thấy, xe đã phát hiện vật thể lạ trước mặt, hệ thống tự lái của xe đã xác định cần phanh khẩn cấp. Tuy nhiên, thao tác phanh khẩn cấp không được kích hoạt khi xe đang ở chế độ tự lái và đã đâm phải Elaine.

Nghiên cứu cũng đưa ra một số giả định, IIHS tin rằng các phương tiện tự lái phải ưu tiên an toàn hơn các mối quan tâm khác. Điều này phải đánh đổi khi phương tiện tự lái phải di chuyển chậm hơn so với các phương tiện được con người điều khiển ở những khu vực có lượng người đi bộ cao.

Minh Quân (theo Carscoops)