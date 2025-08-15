Ôtô tự lái giấu kín vô-lăng, chỉ đưa ra khi cần

MỹTensor, công ty khởi nghiệp từ Silicon Valley, giới thiệu mẫu robocar với thiết kế vô-lăng và bàn đạp giấu kín, chỉ đưa ra khi cần con người điều khiển.

Chiếc xe trang bị 37 camera, 5 lidar, 11 radar, 22 micro, 10 cảm biến siêu âm, 16 cảm biến va chạm, 8 cảm biến mực nước, 4 cảm biến áp suất lốp, và một cảm biến khói. Hầu hết các cảm biến đều có phương pháp làm sạch tích hợp và giữ tầm nhìn rõ ràng để đảm bảo khả năng quan sát.

Vô-lăng của xe có thể gập lại và được thay thế bằng một màn hình. Khi cần con người can thiệp và vận hành, vô-lăng sẽ được đưa trở lại vị trí quen thuộc. Cùng thiết kế thò thụt với vô-lăng là các bàn đạp, khi chỉ nhô lên, và nằm phẳng với sàn xe đi khi xe tự lái.

Tensor là sự tái định hình thương hiệu của AutoX, một công ty robotaxi từng có trụ sở chính tại Mỹ nhưng đã đẩy mạnh hoạt động tại Trung Quốc, bao gồm dịch vụ tự lái ở vùng ngoại ô Thâm Quyến cách đây vài năm với đội xe được cho là hơn 1.000 robotaxi. Hoạt động tại Trung Quốc đã bị đóng cửa cách đây 2 năm.

Tensor cho biết đây là "sự tiến hóa" của AutoX hướng tới các loại xe cá nhân. AutoX từng là một trong những công ty đầu tiên triển khai robotaxi không có tài xế an toàn tại Trung Quốc, nhưng vấp phải tranh cãi về các cáo buộc liên quan đến việc vận hành không có các biện pháp can thiệp an toàn chủ động tại Mỹ.

Trọng tâm thiết kế của Tensor là tiết kiệm chi phí tối đa để có thể ra mắt sớm nhất và thực hiện những gì cần thiết để tối ưu an toàn. Phương pháp tiếp cận phần mềm mới nhất tập trung vào học máy nhưng không phải là đầu cuối, mà dựa trên một loạt các công cụ dựa trên ML và "Mô hình nền tảng Tensor" riêng của hãng.

Tensor cũng quyết định tập trung vào việc bán sản phẩm cho người tiêu dùng thay vì dịch vụ taxi. Trong khi đó, Tesla cũng từng có tham vọng bán xe tự lái cá nhân, nhưng gần đây quyết định thử nghiệm taxi trước, trong một khu vực hạn chế. Các sản phẩm của Tesla hiện không thể tự lái, thay vào đó hoạt động ở chế độ hỗ trợ lái xe với sự giám sát của con người.

Nhiều công ty khác cũng giới thiệu các khái niệm về xe tự lái cá nhân, bao gồm các tính năng như vô-lăng gập và ghế có thể đảo ngược, nhưng chưa có thông báo nào về việc sản xuất. Tensor hy vọng sẽ là công ty đầu tiên, với tuyên bố rằng sẽ xuất xưởng vào nửa cuối năm 2026.

Một tính năng đặc biệt của Tensor là nỗ lực bảo vệ quyền riêng tư của người lái. Tất cả các thiết kế xe tự hành khác đều liên tục kết nối với đám mây, truyền tải mọi hoạt động của xe lên đó. Tensor cũng giao tiếp với đám mây vì những lý do thông thường như cập nhật bản đồ, phần mềm, tìm kiếm thông tin giao thông và thời tiết, và có khả năng hỗ trợ vận hành từ xa mà tất cả các xe tự hành đều có, nhưng chủ xe có thể tắt tính năng này và vì thế, dữ liệu là hoàn toàn riêng tư.

Xe được điều khiển điện tử (Drive-by-Wire), tức là không thông qua các kết cấu cơ học, với nhiều hệ thống dự phòng, bao gồm 3 hệ thống phanh. Một số camera có độ phân giải 17 megapixel, cao hơn mức thông thường. Xe có cả camera dưới gầm, có thể phát hiện bất cứ thứ gì hoặc bất kỳ ai bên dưới. Cảm biến nước sẽ phát hiện nếu xe chạy trong vùng nước quá sâu.

Trên cản trước còn có màn hình nhỏ ở các góc dùng để thông báo cho người đi bộ biết rằng xe nhìn thấy họ và bất kỳ ý định nào của xe (như cửa sắp mở).

Về kích thước, chiếc robocar dài 5.525 mm, rộng 2.261 mm và cao 1.989 mm, với chiều dài cơ sở 3.150 mm. Mẫu xe này lớn hơn đáng kể so với các mẫu crossover điện khác như Cadillac Vistiq và Tesla Model X.

Đặc biệt, xe tự lái của Tensor áp dụng công nghệ PalmRead cho phép mọi người ra vào xe mà không cần chìa khóa hoặc điện thoại mà chỉ cần quét lòng bàn tay.

Mỹ Anh (theo Forbes, Carscoops)