Ôtô tự lái gây loạt sự cố trong một ngày

MỹÍt nhất ba vụ tắc đường liên quan tới xe tự lái Cruise dừng giữa đường, hồi tuần trước ở San Francisco.

Ôtô tự lái lại gây tắc nghẽn khi cùng dừng giữa đường Video: MoneyManMarc

Trong thông báo đưa ra hôm 27/9, Ủy ban Tiện ích công cộng California (CPUC) nói với SFGate rằng họ được báo về một số sự việc khi xe Cruise không người lái đã gây tắc nghẽn giao thông ở San Francisco.

Ngày 22/9, khoảng 23h50, ít nhất ba xe tự lái Cruise cùng dừng lại và chặn mất làn đường dành cho xe buýt. Đây cũng là sự cố mới nhất liên quan tới hãng xe tự lái có trụ sở tại chính thành phố này.

Video chia sẻ trên mạng xã hội Reddit cho thấy hai chiếc Cruise nối đuôi đứng tại chỗ, gần ngã tư giữa hai con phố Sacramento và Leavenworth, với đèn khẩn cấp đã bật. Một xe thứ ba phía trước dường như cũng chỉ vừa lăn bánh. Phía ngã tư đằng sau, một xe buýt có vẻ phải dừng lại khi tài xế nhận thấy không thể đi tiếp.

"Thôi nào, phải đi đi chứ", một người hét lên kèm từ ngữ khó nghe. "Xe không có tài xế", một người đáp lại.

Một xe Cruise không người lái dừng lại ngay trên một làn đường dành cho xe buýt ở cùng thành phố và cùng buổi tối. Ảnh: KRON4

Trong khi đó, một chiếc Cruise khác cũng gây ra tình huống tương tự vào cùng buổi tối, tại góc đại lộ Geary, chỉ trước đó hơn một tiếng, theo KRON4. Chiếc xe tự lái được cho là chuyển sang làn dành cho xe buýt và dừng lại sát sạt một chiếc xe buýt, buộc tài xế xe chở khách công cộng phải đánh lái để tránh.

Chưa dừng lại, thêm một chiếc Cruise cũng dừng lại ngay sát ngã tư giữa hai phố Sacramento và Mason. Đèn khẩn cấp cũng bật, với tiếng nhạc lớn vọng ra từ đài trên xe. Nhưng trên xe không có ai.

Ôtô tự lái dừng giữa đường Video: Dan Thorn

Trường hợp thứ ba do một phóng viên của kênh truyền hình KRON4 ở San Francisco, Dan Thorn trực tiếp trải nghiệm khi đang trên đường về nhà. Thorn gọi tới số điện thoại dán trên xe và đội phản ứng tới nơi sau khoảng 20 phút.

Một đại diện từ Cruise - chi nhánh xe tự lái thuộc General Motors - nói rằng hãng đang xem xét về sự cố xảy ra, khẳng định không có hành khách nào bị ảnh hưởng hay bị thương, cũng như không có va chạm nào liên quan.

Thời gian gần đây, những tình huống tương tự xảy ra ngày càng thường xuyên với các mẫu xe tự lái tại Mỹ. Hồi đầu tháng tư, một xe tự lái đang thử nghiệm ở San Francisco chắn đường một xe cứu hỏa đang trên đường làm nhiệm vụ. Cuối tháng 6 vừa qua, cùng lúc 10 chiếc xe tự lái đứng chắn đường suốt vài giờ cũng ở thành phố này.

Những sự cố này làm dấy lên lo ngại về công nghệ và sự an toàn của dòng xe tự lái. Về phía Cruise, một đại diện hãng nói: "An toàn là tôn chỉ của mọi thứ chúng tôi làm. Điều đó có nghĩa những chiếc xe khi gặp một tình huống không thể xử lý một cách an toàn, chúng sẽ dừng lại và bật đèn khẩn cấp, và chúng tôi sẽ đưa chúng hoạt động trở lại hoặc đưa xe về nhanh nhất có thể. Điều này xảy ra vì một vấn đề về nào đó, như xẹp lốp, điều kiện đường sá, hoặc một lỗi kỹ thuật. Chúng tôi đang nỗ lực giảm thiểu điều đó xảy ra, và chúng tôi rất xin lỗi bất cứ ai đã bị ảnh hưởng".

Mỹ Anh