Ôtô trượt tự do trong 'chảo băng' - thú chơi xe xứ lạnh

Trung QuốcChiếc chảo băng khổng lồ ở Trường Xuân thu hút nhiều tài xế từ khắp nơi với màn trượt băng với mọi loại xe.

Ngày 22/1, chảo băng nhân tạo ở Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm, trở thành hiện tượng du lịch văn hóa gây sốt. Điểm tham quan này có đường kính 48 m và sâu 6 m, được xây dựng từ 1.200 khối băng, mất 15 ngày để xây dựng và vào cửa miễn phí.

Ôtô trượt tự do trong 'chảo băng' - thử thách xe xứ lạnh Video: Colorful Jiutai

Du khách có thể trải nghiệm trượt băng, với sự tham gia của cả xe 4WD và 2WD. Người phụ trách cho biết "rất khó để lật xe" khi đã trải qua 37 thí nghiệm mô phỏng động lực học để đạt được thiết kế tiêu chuẩn. Theo đó, nó cân bằng chính xác độ trơn của bề mặt băng với lực ly tâm và ma sát của xe, cho phép xe tự nhiên trở lại vị trí ban đầu ngay cả khi trượt nhẹ, ngăn ngừa việc lật hoặc bị mắc kẹt. Dịch vụ cứu hộ chuyên nghiệp được cung cấp miễn phí.

Chảo băng này không chỉ thu hút các loại xe địa hình hầm hố và SUV, mà còn cả xe thể thao như Porsche 718, xe điện mini, taxi, xe cứu hộ và thậm chí xe tải nhỏ.

Những pha biểu diễn cũng đa dạng, khi những tay lái giàu kinh nghiệm phô diễn kỹ năng drift điêu luyện, còn những người mới tập lái tỏ ra thận trọng, với nỗi sợ xen lẫn sự hồi hộp và phấn khích tăng dần sau mỗi vòng quay của chiếc xe.

Một người đam mê xe hơi đến từ Sơn Đông cho biết anh đã lái hơn 1.000 km chỉ để trải nghiệm điều này, thêm rằng: "Lái xe trên băng còn thư giãn hơn cả tàu lượn siêu tốc".

Mỹ Anh (theo Sina)