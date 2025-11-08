Ôtô Trung Quốc có sẵn vòi tắm nước nóng

Chiếc SUV hạng sang IM LS9 có mức giá khởi điểm 336.900 nhân dân tệ (46.800 USD) với nền tảng hybrid 800 V và vòi sen tích hợp.

Mẫu SUV chủ lực mới của IM Motors, LS9, sẽ ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 12/11. Công ty đã mở đơn đặt hàng trước vào ngày 4/11 và chỉ trong vòng 30 phút, đã có hơn 8.000 lượt đặt hàng.

Bên cạnh phạm vi hoạt động 1.508 km, nền tảng hybrid 800 V và cabin kỹ thuật số cao cấp, điều thực sự thu hút sự chú ý của công chúng là một tính năng khác biệt hơn nhiều: LS9 trang bị vòi sen.

LS9 áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới nhất của IM với phần đầu xe kín, dải đèn liền mạch và đèn pha hình chữ L đặc trưng. Cản trước tích hợp các khe hút gió rộng. Tính năng nổi bật nhất là đèn chiếu thông minh siêu rộng, đủ để chiếu sáng một sân vận động nhỏ.

Khoang lái tập trung vào màn hình 5K 27,1 inch, bổ sung bởi màn hình phụ 15,6 inch, tạo nên khoang lái hoàn toàn kỹ thuật số. Mẫu xe này cũng giới thiệu hệ thống âm thanh B&O cho dòng sản phẩm IM và ra mắt ghế massage cơ học 4D. Cấu hình 6 chỗ (2+2+2) cùng màn hình trần 21,5 inch cho hàng ghế thứ hai, với các ghế độc lập có chức năng thông gió, sưởi ấm và massage.

Vòi sen gắn cố định vào phía sau xe LS9. Khi mở cốp sau, một lều tắm nhỏ gọn có thể được treo từ cửa sau, lấy nước từ bình chứa 10 lít, có thể làm nóng đến 45 độ C trong vòng 10 phút bằng bộ tản nhiệt 1.200 W.

LS9 vận hành trên hệ thống mở rộng phạm vi hoạt động "Stellar" của IM, kết hợp động cơ 1.5T và môtơ điện, cho tổng công suất 522 mã lực và mô-men xoắn 670 Nm. Hai tùy chọn pin, 52 kWh và 66 kWh, cung cấp phạm vi hoạt động hoàn toàn bằng điện lên đến 402 km và tổng phạm vi hoạt động là 1.508 km. Nền tảng silicon carbide 800 V cho phép xe tăng tốc 0-100 km/h trong khoảng 4 giây.

Công nghệ khung gầm bao gồm khung gầm kỹ thuật số 3.0 Lynx của IM, hệ thống treo khí nén thông minh hai buồng và hệ thống lái 4 bánh, bán kính vòng quay 4,95 m. LS9 cũng trang bị hệ thống lidar với phạm vi hoạt động 300 m và chip Nvidia Thor, cho phép hỗ trợ lái xe tiên tiến L3.

IM là liên doanh xe điện thành lập năm 2020 với sự tham gia của SAIC (54% cổ phần), công ty công nghệ Zhangjiang Hi-Tech (18%) và tập đoàn Alibaba (18%). Tại Trung Quốc, hãng đang bán 4 mẫu xe, gồm hai sedan và hai SUV, với LS9 là sản phẩm thứ 5.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)