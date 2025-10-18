Mẫu Jetour Zongheng G700 của Chery trở thành ôtô đầu tiên bơi vượt sông Dương Tử.

Chuyến vượt sông diễn ra vào ngày 16/10, xuất phát từ bến phà Heisha Zhou ở Vu Hồ, tỉnh An Huy. Vu Hồ là thành phố nơi Chery đặt trụ sở chính.

Hành trình lội nước vượt qua con sông hùng vĩ nhất Trung Quốc, hoàn thành trong 22 phút. Chiếc SUV vượt qua khoảng 1,2 km trên mặt nước, chống chọi với dòng chảy 5-10 km/h. Xe duy trì trạng thái nổi ổn định trong suốt hành trình, di chuyển với tốc độ khoảng 7 km/h trước khi đến bến phà Nam Long.

Ôtô Trung Quốc bơi 1,2 km vượt sông Video: Jetour

Zongheng G700 vượt sông thành công nhờ các tính năng công nghệ tiên tiến, bao gồm thân xe liền mạch, sơn kín không kẽ hở, hệ thống tuần hoàn khí chủ động và hệ thống đẩy tốc độ cao 800 V. Con quay hồi chuyển 6 trục của xe liên tục điều chỉnh cân bằng thân xe, đảm bảo khả năng kiểm soát chính xác trong quá trình vượt sông.

Là một chiếc SUV cỡ lớn, Jetour Zongheng G700 có kích thước dài x rộng x cao tương ứng 5.198 x 2.050 x 1.956 mm, chiều dài cơ sở 2.870 mm, khoảng sáng gầm xe tối đa 320 mm và khả năng lội nước sâu tối đa 970 mm. Theo nhà sản xuất, Jetour Zongheng G700 có thể lội nước trong 40 phút với tốc độ tối đa 8,3 km/h. Cabin xe cũng có khả năng chịu áp suất nước 20 kPa và dòng nước chảy 5 m/giây.

Dự kiến ra mắt vào ngày 19/10, Zongheng G700 sẽ có 4 cấu hình, với giá bán trước dao động 349.900-429.900 nhân dân tệ (49.000-60.200 USD).

Zhongheng trang bị hệ thống hỗ trợ lái xe tiên tiến đến từ Chery Falcon 500, có thể thực hiện chức năng hỗ trợ đỗ xe và lái xe tự động theo định vị ở tốc độ cao. Ngoài ra, cả chế độ địa hình thông minh và hệ dẫn động 4 bánh tốc độ thấp đều được hỗ trợ.

Sức mạnh đến từ hệ thống hybrid hiệu suất cao CDM-O Kunpeng của Chery, bao gồm động cơ 2.0 và hai môtơ điện, kết hợp với hộp số DHT 2 cấp, tạo ra tổng công suất 751 mã lực và mô-men xoắn 795 Nm. Động cơ 2.0 có công suất tối đa 208 mã lực, mô-men xoắn cực đại 340 Nm, hiệu suất nhiệt 45,5%. Mức tiêu thụ nhiên liệu là 1,39 lít/100 km và thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 4,6 giây.

Kết hợp với bộ pin 4C Shenxing tích hợp do CATL cung cấp, Jetour Zongheng G700 có phạm vi hoạt động lên đến 1.400 km. Với chế độ sạc nhanh, pin có thể sạc từ 30-80% chỉ trong 10 phút.

Màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị 35,4 inch phía sau bảng điều khiển. Ảnh: Jetour

Thiết kế nội thất gây ấn tượng với các đường viền cửa hình hộp tạo nên phong cách chắc chắn, kết hợp với các cửa gió điều hòa hình vuông, màn hình điều khiển trung tâm 15,6 inch, màn hình hiển thị 35,4 inch phía sau bảng điều khiển và vô-lăng đáy phẳng ba chấu.

Các tiện nghi phổ biến khác bao gồm màn hình trần sau 17,3 inch và tủ lạnh với dải nhiệt độ -6-50℃. Ghế hỗ trợ chức năng thông gió, sưởi ấm và massage.

Phần lớn nội thất được bọc da hoặc da lộn, kết hợp với các chi tiết trang trí bằng kim loại và đinh tán, tăng thêm vẻ ngoài off-road. Xe có thể chở 5 hoặc 6 người theo tiêu chuẩn, tùy thuộc vào từng phiên bản.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)