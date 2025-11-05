Hà NộiChiếc xe phía trước bị trôi, va chạm vào đầu xe có gắn camera hành trình nhưng lập tức bỏ đi, hôm 4/11 tại Trần Duy Hưng.

Ôtô trôi móp đầu xe sau rồi bỏ đi Video: Lưu Hải Tình huống giao thông: Dừng chờ ở đoạn dốc hầm khá đông, chiếc xe điện bị trôi về phía sau dù xe gắn camera hành trình đã bấm còi hồi dài cảnh báo. Chỉ đến khi va chạm, xe mới phanh lại. Sau tai nạn, chiếc VF e34 lập tức phóng đi, bỏ lại xe phía sau bị móp phần đầu.

Kỹ năng lái xe: Nhiều lái xe khi dừng chờ thường về số N, không kéo phanh tay nên xe có thể bị trôi ngược ra phía sau mà không biết. Thậm chí, nếu độ dốc lớn, ngay cả khi để số D, xe vẫn có thể trôi ngược nếu không giữ chân phanh. Nếu không quan sát, ví dụ đang xem điện thoại hoặc tài xế ít kinh nghiệm lái, tài xế có thể không nhận ra xe đang trôi lùi. Hành vi này tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao do bị giật mình không kiểm soát được tình hình.

Để đảm bảo xe không bị trôi khi dừng chờ đèn đỏ, tài xế cần lưu ý luôn luôn đạp phanh dù đang ở số nào, D hay N. Nếu xe có công nghệ Auto Hold, có thể kết hợp cùng để đảm bảo chiếc xe được giữ đứng yên một chỗ.

Nguyên Vũ