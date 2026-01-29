Ôtô trôi dốc tông chết bé gái đi bộ

Đăk LăkÔtô dừng ở ngã 3 bất ngờ trôi xuống dốc tông trúng tử vong cháu bé 10 tuổi đang đi bộ, người mẹ bị thương, sáng 29/1.

Khoảng 10h30, anh Nguyễn Thái Hưng, 42 tuổi, lái ôtô tải biển số Đăk Lăk chạy trên đường liên xã Tam Giang. Khi tài xế dừng xe tại ngã ba thôn Giang Mỹ rồi rời khỏi cabin, ôtô bất ngờ trôi.

Ôtô cán lên xe máy. Ảnh: Ngọc Oanh

Xe lao nhanh hơn 40 m, tông tử vong cháu Nguyễn Thùy Linh đang đi bộ phía trước, sau đó tiếp tục va chạm xe máy do mẹ cháu là chị Lê Thị Phúc, 39 tuổi, điều khiển chạy phía sau con gái.

Ôtô kéo lê xe máy vào lề đường rồi dừng lại. Thời điểm xảy ra tai nạn, xe tải không chở hàng, đoạn đường có địa hình dốc.

Nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Trần Hóa