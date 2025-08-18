Ôtô tông nhau trong hầm Đèo Ngang, hai người tử vong

Hai người ngồi trên ôtô 7 chỗ tử vong sau khi xe va chạm với xe khách giường nằm trong hầm Đèo Ngang, tối 17/8.

Khoảng 23h50, xe khách giường nằm biển Hà Tĩnh chở hơn 10 người chạy trên quốc lộ 1 hướng Bắc Nam. Khi vào hầm Đèo Ngang nối Hà Tĩnh với Quảng Trị, xe đối đầu ôtô 7 chỗ biển Quảng Trị đi chiều ngược lại.

Cú tông mạnh khiến hai người trên ôtô 7 chỗ tử vong, hầm ách tắc nhiều giờ. Hành khách trên xe khách không bị thương.

Tại hiện trường, đầu hai xe bẹp dúm, kính vỡ, mảnh vỡ văng khắp mặt đường. Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý hầm và chính quyền địa phương phân luồng, huy động cứu hộ cẩu phương tiện.

Đến gần 6h sáng 18/8, hiện trường được giải tỏa, hầm thông trở lại.

Hiện trường vụ tai nạn, rạng sáng 18/8. Ảnh: Hùng Lê

Theo đơn vị quản lý đường bộ, thời điểm xảy ra tai nạn, hệ thống chiếu sáng trong và ngoài hầm hoạt động bình thường, mặt đường đảm bảo lưu thông.

Hầm Đèo Ngang đưa vào sử dụng năm 2004, dài 495 m, đường dẫn hai phía dài 2,2 km; cao 7,5 m, rộng 11,5 m, gồm hai làn xe, mỗi làn rộng 3,5 m, cho phép phương tiện chạy tối đa 60 km/h.

Sau thời gian dài đưa vào sử dụng, hầm Đèo Ngang có dấu hiệu quá tải. Lực lượng chức năng đang làm hầm mở rộng song song với hầm cũ với vốn đầu tư gần 220 tỷ đồng, dự kiến đưa vào khai thác cuối năm.

