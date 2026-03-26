Ôtô tông loạt xe trên phố Hà Nội

Đang di chuyển trên phố Trung Kính, phường Yên Hòa, xe Lexus bất ngờ tông vào loạt ôtô và xe máy đang dừng chờ đèn đỏ khiến hai người bị thương, đêm 25/3.

Khoảng 23h30, xe Lexus khi tới đoạn gần tòa nhà Chelsea Park ở số 116 Trung Kính giao với Mạc Thái Tổ thì va chạm với đuôi ôtô khác chạy cùng hướng về Dương Đình Nghệ. Sau đó, chiếc Lexus tăng ga, lao sang làn đường ngược lại và tông trúng thêm ba ôtô, một xe máy khác rồi lật ngửa.

Ôtô tông loạt xe đang chờ đèn đỏ trên phố ở Hà Nội Khoảnh khắc xe Lexus gây tai nạn. Video: Xuân Hoa

Nhân chứng Trần Thành Lân cho hay khi thấy xe Lexus gây tai nạn, anh và khoảng 5 người đi xe máy đã chủ động dạt vào sát dải phân cách để tránh. Có người trong một ôtô cũng chủ động ra khỏi xe.

Vụ tai nạn khiến hai người bị thương, trong đó tài xế xe ôm công nghệ bị gãy chân và tay, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện E trên phố Trần Cung.

Tại hiện trường, xe Lexus bung túi khí, đầu vỡ toác, tài xế mắc kẹt, được người đi đường hỗ trợ ra ngoài. Các ôtô khác bị móp phần đầu và đuôi, mảnh vỡ vương vãi trên hiện trường khoảng 300 m2.

Hiện trường vụ tai nạn đêm 25/3. Ảnh: Việt Quốc

Cảnh sát giao thông đã nhanh chóng căng dây bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân tai nạn. Bước đầu nhà chức trách xác định tài xế gây tai nạn là nam giới, 39 tuổi, trú tại Hà Nội, không vi phạm nồng độ cồn.

Việt An