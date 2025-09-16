Ôtô tông loạt xe máy ở TP HCM, 3 người bị thương

Xe 7 chỗ chạy trên đường Trường Chinh, phường Tân Bình, bất ngờ tông đổ dải phân cách, tông hai xe máy rồi đâm gãy trụ điện, ba người bị thương, sáng 16/9.

Khoảng 9h30, ôtô 7 chỗ chạy trên đường Trường Chinh hướng từ ngã tư Bảy Hiền về đường mũi tàu đường Cộng Hoà. Khi vừa qua giao lộ với đường Hoàng Hoa Thám, ôtô tông một xe máy chạy cùng chiều rồi húc đổ dải phân cách vào lên vỉa hè đâm một xe máy khác trước khi làm gãy trụ điện.

Ôtô 7 chỗ tông hai xe máy trước khi lao lên vỉa hè đâm gãy trụ điện. Ảnh: Đình Văn

Tại hiện trường, xe máy bị tông văng xa hơn chục mét, trụ điện bị đâm gãy. Đầu ôtô biến dạng. Nhiều đoạn dải phân cách bằng thép bị tông gãy, nằm vương vãi trên đường.

Tai nạn khiến người đàn ông trung niên lái xe máy chấn thương nặng, mất nhiều máu. Hai người trên ôtô cũng bị thương. Cả ba nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Mỹ Đức cách đó khoảng một km.

Đoạn dải phân cách dài gần chục mét bị ôtô húc gãy trước khi lao sang làn đường ngược chiều. Ảnh: Đình Văn

Chị Thảo, sống gần hiện trường, cho biết trước khi gây tai nạn ôtô chạy với tốc độ rất nhanh. Hai người trên ôtô mặc trang phục nhân viên một ngân hàng.

CSGT đã đến ghi nhận hiện trường để điều tra nguyên nhân. Sự cố khiến giao thông qua khu vực bị ùn tắc.

Đình Văn