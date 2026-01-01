Ôtô tông loạt xe máy ở Hà Nội

Hà NộiNữ tài xế điều khiển ôtô chạy trên phố Võ Thị Sáu va chạm với xe máy rồi tiếp tục đâm vào nhiều xe máy khác để trên vỉa hè.

Theo cơ quan chức năng, chiều 1/1, ôtô do nữ tài xế điều khiển di chuyển trên phố Võ Thị Sáu va chạm với xe máy do người đàn ông điều khiển đang sang đường.

Cú tông mạnh khiến xe máy bị hất văng lên vỉa hè. Ô tô tiếp tục đâm vào nhiều xe máy khác để trên vỉa hè trước quán cà phê.

Hiện trường vụ tai nạn trên phố Võ Thị Sáu, Hà Nội chiều 1/1. Ảnh: Hoàng Phong

Vụ tai nạn làm ôtô vỡ nát phần đầu, bung túi khí, nổ lốp sau. Người đàn ông điều khiển xe máy bị thương, một số xe máy hư hại nặng.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 4 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã điều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để giải quyết vụ tai nạn. Nguyên nhân vụ việc đang được làm rõ.

Thống kê của Cục cảnh sát giao thông, trong ngày 1/1 cả nước xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị thương 41 người. So với ngày cùng kỳ năm 2025, giảm 24 vụ, giảm 23 người chết, giảm 2 người bị thương.

Trong ngày đầu tiên của năm 2026, lực lượng cảnh sát giao thông đường bộ đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, tạm giữ 53 xe ôtô, hơn 2.400 xe mô tô, 155 phương tiện khác, trong đó vi phạm nồng độ cồn 2.056 trường hợp. Cũng trong ngày lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã kiểm tra xử lý 162 trường hợp, lực lượng cảnh sát giao thông đường sắt đã kiểm tra xử lý 16 trường hợp.

Võ Hải