Ôtô tông loạt xe máy, một người chết

Bình DươngVừa đến giao lộ, ôtô bán tải bất ngờ tông hàng loạt xe máy đang đi phía trước khiến một người tử vong, chiều 17/3.

Khoảng 17h, Tống Thanh Tính, 37 tuổi, lái xe bán tải mang biển số Bình Dương đi trên đường ĐT 743 theo hướng TP Tân Uyên đi TP Thuận An. Khi đến giao lộ An Phú 3 thuộc phường An Phú, ôtô bất ngờ tông hàng loạt xe máy đi phía trước, rồi lao lên vỉa hè làm ngã cây xanh, biển báo giao thông.

Xe bán tải hư hỏng nặng sau tai nạn. Ảnh: Yên Khánh

Cú tông mạnh khiến nhiều người té xuống đường. Sau khi được người dân sơ cứu đưa đi bệnh viện, người đàn ông 34 tuổi, quê Nam Định, tử vong, ba người bị thương. Ôtô bán tải rớt bánh trước, ba xe máy hư hỏng nặng do bị kéo lê đoạn đường hàng chục mét. Giao thông qua khu vực ùn tắc.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Yên Khánh

Công an TP Thuận An cho biết qua kiểm tra ban đầu Tính âm tính với ma túy và nồng độ cồn. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng xác minh.

Yên Khánh - Phước Tuấn