Ôtô tông chết hai người đi bộ

Hải PhòngÔtô 5 chỗ phóng nhanh bất thường trên quốc lộ 10 đoạn qua huyện An Dương, đâm vào hai người đi bộ khiến họ tử vong tại chỗ.

Sáng 2/5, ông Bùi Duy Chinh, 67 tuổi, ngụ quận Ngô Quyền, lái ôtô 5 chỗ chạy trên quốc lộ 10, hướng Thái Bình đi TP Hải Phòng. Khi đến xã Lê Lợi, huyện An Dương lúc 10h20, ôtô tăng tốc bất thường, đâm vào hai người đi bộ rồi chạy thêm hơn 3 km mới dừng lại.

Hai người chết tại chỗ là anh Hà Thiên Lộc, 30 tuổi, quê Kon Tum và anh Nguyễn Khánh, 37 tuổi, quê Thừa Thiên Huế.

Tại hiện trường, hai nạn nhân nằm cách nhau chừng 10 m, sát lề quốc lộ 10. Ôtô hư hỏng phần đầu, lốp bánh trước phía ghế lái rách tươm, gương chiếu hậu gãy.

Ôtô có dấu hiệu bị nổ lốp, dẫn đến mất lái. Ảnh: Xuân Hoa

Thời điểm tai nạn, quốc lộ 10 khá thông thoáng, trời không mưa. Công an huyện An Dương đã lấy lời khai tài xế, điều tra nguyên nhân tai nạn. Nhận định ban đầu ôtô có thể mất lái do nổ lốp.

Theo Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an, hôm nay toàn quốc xảy ra 21 vụ tai nạn giao thông, làm 14 người chết, 17 người bị thương. Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý hơn 9.700 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 21 tỷ đồng, chủ yếu là về nồng độ cồn, tốc độ, chở quá số người quy định.

