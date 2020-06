Ôtô tông chết 5 phụ nữ chở quá tải hơn 75%

Đắk NôngĐược phép chở 14 tấn, song ôtô tải chở trên 25 tấn, khi đến chợ 312, huyện Đăk Mil thì gây tai nạn khiến 5 người chết, 5 người bị thương.

"Do xe chở hàng hóa quá tải trọng 75,9 % theo thiết kế, nên đã làm ảnh hưởng đến hệ thống an toàn của phanh xe", Công an huyện Đăk Mil cho biết, tối 17/6.

Ôtô chở phân gây tai nạn liên hoàn sáng 13/6. Ảnh: Ngọc Oanh.

Ngoài ra, cơ quan điều tra xác định, tài xế Ngô Văn Bền, 27 tuổi, quê Cà Mau, không có kinh nghiệm lái xe, rà phanh liên tục trên đường làm phanh xe bị mất hiệu lực.

Sau năm ngày gây tai nạn, tài xế Bền bị khởi tố, bắt giam để điều tra về tội Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ, theo Điều 260, Bộ luật Hình sự 2015,

Theo điều tra ban đầu, sáng 13/6, Bền lái ôtô tải chở phân bón và lúa từ TP HCM lên Đăk Lăk. Đến chợ 312, xã Đăk R'La, huyện Đăk Mil, khi xe đang chạy tốc độ 50 km/h, anh ta phát hiện mất phanh.

Tài xế khai cho xe đâm vào đuôi container để giảm tốc độ nhưng bất thành. Xe chạy thêm 300 m, húc hai ôtô tải nhỏ chạy cùng chiều văng vào lề, đè 13 xe máy. Xe chạy thêm một km, lật bên vệ đường.

Qua kiểm tra, tài xế này không có nồng độ cồn trong máu, âm tính ma túy. Tai nạn làm 5 phụ nữ tử vong, 5 phụ nữ khác bị thương.

Ôtô tông vào chợ, 5 người chết Hiện trường tai nạn.

Trần Hóa