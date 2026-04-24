Ôtô tông bay xe máy vượt đèn đỏ: tai nạn điển hình kiểu 'bịt mắt'

Đà NẵngXe máy từ góc đường vượt đèn đỏ, lao ra giữa giao lộ bị ôtô tông, người điều khiển văng lên nắp ca-pô, sáng 23/4.

Tình huống giao thông: tại giao lộ Nguyễn Văn Thoại - Mai Thúc Lân (phường An Hải), một xe máy từ nhà ở góc đường lao ra, vượt đèn đỏ. Khi đến giữa giao lộ, phương tiện này bị ôtô tông trúng, người điều khiển văng lên nắp ca-pô, chưa rõ thương vong.

Người lái xe máy bị tông văng vì vượt đèn đỏ Video: CTV

Kỹ năng lái xe: Tình huống trong video là trường hợp điển hình của kiểu tai nạn khuất tầm nhìn rất phổ biến ở ngã tư, khi cả hai người điều khiển phương tiện đều bị khuất tầm nhìn.

Ảnh cắt từ video.

Ở ảnh trên có thể thấy, chưa đầy một giây trước va chạm, tầm nhìn của người đi xe máy vượt đèn đỏ (số 1) và tài xế taxi (số 3) đã bị chắn bởi ôtô con (số 2). Khoảng thời gian quá ngắn, không đủ để cả hai nhận ra sự xuất hiện của xe còn lại và phản ứng. Ở tốc độ cỡ dưới 50 km/h, tài xế cũng cần ít nhất 10-15 m đường để nhận biết tình huống, theo các nghiên cứu trên thế giới.

Vì vậy, khi đến giao lộ, người điều khiển cần giảm tốc độ, quan sát kỹ tín hiệu đèn và các hướng lưu thông, không phóng nhanh vượt ẩu. Đồng thời, luôn giữ khoảng cách an toàn và sẵn sàng xử lý tình huống bất ngờ như phương tiện khác vượt đèn đỏ hoặc lao ra từ đường nhánh.

Theo Nghị định 168 về xử phạt giao thông đường bộ, hành vi xe máy vượt đèn đỏ gây tai nạn giao thông phạt 10-14 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Phạm Hải