Ôtô tông ba xe máy

Quảng NamChiếc ôtô đi trên đường Nguyễn Tất Thành, TP Hội An bất ngờ đâm ba xe máy khiến một người chết, hai người bị thương, tối 29/10.

Tan ca làm việc, chị Trần Võ Khánh Linh, 33 tuổi, ở phường Cẩm An đi xe máy trên đường Nguyễn Tất Thành, hướng TP Đà Nẵng về nhà ở TP Hội An. Đi cùng chiều là chị Nguyễn Thị Hoa, 27 tuổi, phường Cẩm An và Nguyễn Thị Sang, 35 tuổi, trú huyện Duy Xuyên.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Điện Bàn.

Tại tổ 8, khối phố Bàu Súng, phường Thanh Hà, TP Hội An, chiếc ôtô đi chiều ngược lại do anh Nguyễn Thông, 38 tuổi, phường Cẩm Hà (TP Hội An) đã tông vào ba xe máy nói trên. Hậu quả, chị Linh chết tại chỗ, chị Hoa và Sanh bị thương nhẹ.

Ô tô bốn chỗ biến dạng phẩn đầu và hỏng hai lốp sau. Ảnh: Điện Bàn

Tại hiện trường, ba xe máy hư hỏng nặng nằm ở giữa đường. Mỗi xe cách nhau khoảng 5 m, mảnh vỡ bắn tung tóe. Ôtô nằm cách xe máy khoảng 40 m, đầu biến dạng, hai lốp sau bị nổ.

Công an TP Hội An đang điều tra nguyên nhân.

Đắc Thành