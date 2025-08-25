Ôtô tông 6 xe máy dừng đèn đỏ ở Đồng Nai

Ôtô 29 chỗ bất ngờ lao vào loạt xe máy đang dừng đèn đỏ tại ngã tư Đồng Xoài sáng 25/8, khiến nhiều người bị thương.

Khoảng 7h, xe khách biển số TP HCM chạy trên quốc lộ 14 hướng Đăk Nông - Đồng Nai. Đến ngã tư Đồng Xoài, phường Bình Phước, ôtô không xử lý kịp, tông vào nhiều xe máy dừng chờ đèn đỏ.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Cú va chạm làm 6 xe máy văng ngổn ngang, nhiều người xây xát, một người đàn ông bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu. "Tôi đang dừng thì nghe tiếng la hét, vừa quay lại đã thấy ôtô lao tới húc nhiều xe, rất may tôi đứng cách khoảng nửa mét", một nhân chứng nói.

CSGT khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Vụ tai nạn khiến quốc lộ 14 kẹt xe cục bộ. CSGT Đồng Nai có mặt phân luồng, điều tra nguyên nhân.

Phước Tuấn