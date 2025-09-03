Ninh BìnhChiếc xe dừng sát dải phân cách, chỉ che chắn bằng một chiếc vali để khá sát, vài người đứng bên cạnh, hôm 3/9.

Ôtô thay lốp ở làn đường xe chạy 120 km/h Video: Hoàng Thắng

Tình huống giao thông: Ở tốc độ hơn 90 km/h, xe gắn camera hành trình phải giảm tốc nhanh khi xe phía trước đỏ phanh, chuyển làn sang phải. Chướng ngại vật bất ngờ là một ôtô đang thay lốp ở làn đường sát dải phân cách, nơi cho phép xe chạy tốc độ tối đa 120 km/h trên cao tốc Hà Nội - Ninh Bình.

Phía sau xe chỉ đặt một chiếc va li nhỏ với khoảng cách khá gần, chỉ 4-5 m. Bên cạnh, ngoài người đang thay lốp, còn lại nhóm 4 người khác đứng ngay bên cạnh. May mắn không có va chạm xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Khi gặp tình huống không mong muốn như phải thay lốp trên cao tốc, tài xế cần di chuyển sang làn đường khẩn cấp. Ngay cả khi lốp đã bị xịt, việc di chuyển thêm vài chục mét từ làn bên trái vào làn khẩn cấp cũng không gây tổn hại thêm nhiều cho lốp. Thậm chí, ngay cả khi việc lăn bánh vào làn khẩn cấp khiến lốp, vành hỏng, việc đó cũng quan trọng hơn vì đảm bảo an toàn.

Trong trường hợp này, tài xế còn chỉ đặt va li làm vật cảnh báo khá sát với xe, nên gần như không có tác dụng. Theo quy chuẩn về đặt cảnh báo, với làn tốc độ 120 km/h, cảnh báo phải được đặt cách 250 m. Nếu ít hơn, ít nhất cũng cần đạt 150-200 m.

Quy trình đúng để xử lý khi nổ lốp hoặc xịt lốp là đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn khẩn cấp, đặt cọc tiêu, tam giác cảnh báo cách khoảng 100-150 m. Tất cả người trên xe nên xuống, bước ra khỏi lan can đường. Với người thay lốp, cần có áo phản quang để tài xế khác nhận diện.

Nguyên Vũ