Ôtô tải tông xe máy trên đèo Cù Mông, một người chết

Đăk LăkÔtô tải chở thư báo khi xuống đèo Cù Mông, đoạn qua xã Xuân Lộc, mất kiểm soát, tông xe máy làm một người chết, nạn nhân khác bị thương nặng, sáng 25/4.

Khoảng 6h30, tài xế Trần Thanh Hải, 27 tuổi, lái ôtô tải chở thư báo trên quốc lộ 1 theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn Long Thạnh, đèo Cù Mông (xã Xuân Lộc), xe bất ngờ mất kiểm soát, lao sang phần đường ngược lại, tông vào xe máy chở hai người.

Cú va chạm khiến ông Huỳnh Quốc Học, 44 tuổi và bà Nguyễn Thị Vi, 34 tuổi (cùng trú xã Xuân Lộc) văng khỏi xe. Ông Học tử vong tại chỗ, bà Vi bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai, cách hiện trường hơn 20 km.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Minh Khuê

Tại hiện trường, xe máy bị cuốn vào gầm ôtô, mắc kẹt dưới mương thoát nước, đầu xe tải hư hỏng. Thời điểm xảy ra tai nạn trời âm u, có mưa nhỏ. Kiểm tra ban đầu cho thấy tài xế không có nồng độ cồn, âm tính với ma túy. Nguyên nhân sơ bộ được xác định do tài xế xe tải mất kiểm soát khi đổ đèo.

Lực lượng chức năng huy động hai xe chuyên dụng cùng 13 cán bộ, chiến sĩ đến cứu nạn, phân luồng giao thông. Đến khoảng 8h30, thi thể nạn nhân được đưa ra khỏi hiện trường.

Đèo Cù Mông dài khoảng 7 km, địa hình đồi dốc, nhiều khúc cua, là điểm thường xảy ra tai nạn giao thông.

Bùi Toàn