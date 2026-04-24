Ôtô tải tông taxi, hành khách tử vong

Đăk LăkXe tải không giảm tốc khi qua giao lộ trên đường tránh Buôn Ma Thuột, tông taxi khiến một hành khách tử vong, tài xế bị thương.

Sáng 24/4, tài xế Phạm Thương Tâm (35 tuổi) lái xe tải chở cát từ Ea Ktur đi xã Hòa Phú. Đến giao với tỉnh lộ 2 (thôn Bình An), xe bất ngờ tông vào hông taxi Phương Đông do anh Trần Đình Tây (31 tuổi) điều khiển.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Ngọc Oanh

Tai nạn làm ông Lê Văn Dũng (62 tuổi, quê Thanh Hóa), hành khách trên taxi, tử vong khi đang vào Đăk Lăk thăm người thân. Tài xế taxi bị thương.

Xe tải lật nghiêng, cát đổ tràn, chắn gần hết mặt đường, taxi bẹp dúm, hư hỏng nặng, một cột đèn chiếu sáng bị húc nghiêng. Thiệt hại ước khoảng 300 triệu đồng.

Theo công an, nguyên nhân ban đầu là tài xế xe tải không giảm tốc độ khi qua nút giao.

Trần Hóa