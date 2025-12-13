Ôtô tải tông nhau, cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải đóng đường

Lâm ĐồngVa chạm giữa hai xe tải khiến một tài xế mắc kẹt, bị thương nặng, giao thông cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết phải ngắt dòng để cứu hộ, sáng 13/12.

Hơn 8h, xe tải của một công ty giao hàng mang biển số TP HCM chạy hướng Bắc - Nam trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Khi đến đoạn qua xã Bắc Bình, xe này tông mạnh vào đuôi xe tải chở hàng biển số Đà Nẵng đang chạy cùng chiều phía trước.

Cú va chạm khiến xe tải giao hàng tiếp tục lao thêm hơn chục mét rồi dừng lại, phần đầu cabin biến dạng nặng. Tài xế bị kẹt bên trong, không thể tự thoát ra.

Đầu xe giao hàng biến dạng sau cú tông trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, sáng 13/12. Ảnh: Phạm Tư

Lực lượng cứu hộ có mặt, dùng thiết bị chuyên dụng phá cabin đưa nạn nhân ra ngoài, chuyển đi cấp cứu trong tình trạng bị thương nặng.

Cảnh sát giao thông phối hợp đơn vị quản lý tuyến tạm đóng cao tốc đoạn từ nút giao Vĩnh Hảo đến nút giao Chợ Lầu để xử lý tai nạn. Các phương tiện được hướng dẫn rẽ ra quốc lộ 1 để tiếp tục hành trình. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra.

Hướng tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đồ họa: Đăng Hiếu

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, đi qua Bình Thuận, là một phần của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, thiết kế 4 làn, tốc độ tối đa 90 km/h. Từ tháng 9 đến nay, tuyến liên tục xảy ra sạt lở, ngập nước sau mưa lớn, ảnh hưởng lưu thông.

Khoảng 9h30, xe khách biển số Hà Nội chở 10 người chạy trên quốc lộ 14, theo hướng Bắc - Nam, khi đến xã Biển Hồ (Gia Lai) thì va chạm với ôtô đậu kéo dừng bên lề. Cú tông mạnh khiến xe khách lệch hướng, chắn ngang mặt đường, gây ách tắc giao thông cục bộ.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 13/12. Ảnh: Ngọc Oanh

Tại hiện trường, đầu xe khách biến dạng, kính vỡ vụn, trục bánh trước gãy rời. Hai hành khách bị thương nặng, một nạn nhân gãy chân, người còn lại chấn thương vùng bụng, được đưa đi cấp cứu.

Quốc lộ 14 là tuyến huyết mạch nối Tây Nguyên với Bắc Trung Bộ và Đông Nam Bộ, lưu lượng phương tiện lớn, thường xuyên tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Tư Huynh - Trần Hóa