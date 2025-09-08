Ôtô tải tông 3 xe máy dừng đèn đỏ ở TP HCM

Trong lúc dừng chờ đèn đỏ, ba xe máy bị xe ben từ phía sau lao đến tông liên hoàn, nhiều người té ngã, xây xát, một nạn nhân bị thương nặng, sáng 8/9.

Khoảng 9h, xe ben chở đất đá mang biển số TP HCM chạy trên đường ĐT 741 hướng khu vực Bình Dương lên Bình Phước. Khi đến nút giao ngã tư Bến Trám thuộc xã Phước Hòa (huyện Phú Giáo, Bình Dương cũ) ôtô tông loạt xe máy đang dừng đèn đỏ phía trước.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Thái Hà

Xe ben kéo lê một xe máy hơn 20 m rồi mới dừng lại. Một số người bị ôtô ủi văng qua bên đường xây xát nhẹ, nhiều mảnh vỡ xe máy bị cán nát, văng tung tóe. Sự cố khiến cô gái chừng 30 tuổi bị thương nặng được người dân kêu xe chở đi cấp cứu.

Chủ tiệm vật tư nông nghiệp đối diện hiện trường tai nạn cho biết khi đang bán hàng thì nghe va chạm mạnh, sau đó là tiếng la hét của nhiều người đi đường. Nạn nhân chấn thương nặng nghi bị gãy chân. Tài xế ôtô gây tai nạn không bị thương.

Xe máy bị xe ben cán nát. Ảnh: Thái Hà

Theo người dân, ngã tư nói trên đông xe, thường hay xảy ra tai nạn tương tự.

CSGT có mặt hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân.

Phước Tuấn