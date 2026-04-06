Ôtô tải đấu đầu xe 5 chỗ, một người tử vong

Đà NẵngSau cú tông trực diện với ôtô tải, đầu xe 5 chỗ biến dạng, người phụ nữ trong xe tử vong, tài xế và hai người khác nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Khoảng 6h30 ngày 6/4, ôtô tải do người đàn ông 52 tuổi, trú xã Quế Sơn, điều khiển lưu thông trên đường ĐT611. Khi đến thôn Phước Thành, xã Quế Sơn Trung, ôtô tải tông vào xe 5 chỗ do tài xế 32 tuổi cầm lái đang chở ba người.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 6/4. Ảnh: Nam Đệ

Cú đâm mạnh khiến phần đầu xe 5 chỗ nát bét, các nạn nhân mắc kẹt. Người dân địa phương phải phá cửa xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tuy nhiên, một phụ nữ đã tử vong tại trung tâm y tế do chấn thương quá nặng. Ba người còn lại gồm tài xế hiện được điều trị tích cực tại Bệnh viện Điện Bàn.

Tại hiện trường, xe 5 chỗ xoay 180 độ về cùng hướng với ôtô tải, cả hai nằm chắn ngang đường. Mảnh vỡ từ hai xe văng trong bán kính khoảng 10 m.

Công an địa phương đang trích xuất camera hành trình, đo đạc hiện trường để điều tra nguyên nhân tai nạn.

Ngọc Trường