Trung QuốcChiếc Chery Fulwin X3L trượt xuống bậc thang, húc vỡ một đoạn lan can trong thử thách tại sự kiện của hãng ở núi Thiên Sơn.

Một thử thách của Chery tại núi Thiên Môn đã có một bước ngoặt bất ngờ, ngày 12/11, khi mẫu xe thử nghiệm Chery Fulwin X3L trượt xuống bậc thang, va chạm và làm hỏng lan can bảo vệ. Vụ việc, được nhiều người ghi lại bằng video, gây ra tranh cãi về vấn đề an toàn và việc sử dụng các khu vực danh lam thắng cảnh cho những sự kiện tương tự.

Ôtô suýt rơi xuống sườn núi khi leo lên cổng trời Video: Kumamoto Technology

Núi Thiên Môn thuộc Trương Gia Giới (tỉnh Hồ Nam) là một trong những ngọn núi đẹp nhất thế giới, có tuyến cáp treo dài nhất châu Á. Nơi đây có 999 bậc thang lên cổng trời với chiều dài khoảng 300 m, từng được một hãng ôtô sử dụng để quảng bá hệ dẫn động và khả năng hỗ trợ leo dốc của mẫu xe mới.

Một hướng dẫn viên du lịch địa phương xác nhận rằng địa danh này đóng cửa đón khách vào ngày 12-13/11 để phục vụ sự kiện của Chery. Sau sự cố, chiếc Fulwin X3L nằm im suốt hai giờ, theo những người chứng kiến.

Chiếc xe thử nghiệm thuộc thương hiệu Fulwin của Chery, ra mắt vào ngày 18/9. Phó chủ tịch điều hành của Chery từng đăng bài trên Weibo vào ngày 21/9, nhấn mạnh độ khó của thử thách núi Thiên Môn và những yêu cầu cao về sức mạnh, khả năng xử lý và hệ dẫn động 4 bánh của xe.

Sáng 13/11, Chery đã đưa ra lời xin lỗi liên quan đến "tình huống bất ngờ" trong thử thách Thiên Môn. Theo hãng, kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nguyên nhân trực tiếp của vụ tai nạn là do "một chiếc móc bất ngờ bị tuột khỏi điểm neo của dây cáp an toàn trên thiết bị thử nghiệm". Điều này khiến dây cáp an toàn vướng vào bánh xe bên phải, cản trở công suất và khiến xe trượt, va chạm với lan can. Chery xác nhận không có nhân viên nào bị thương và không có thiệt hại nào về môi trường tự nhiên.

Hãng xe Trung Quốc cũng thừa nhận đã không đánh giá đầy đủ các rủi ro tiềm ẩn và thiếu sót trong khâu kiểm soát chi tiết trong quá trình lập kế hoạch và thực hiện thử nghiệm, đặc biệt là trong việc lựa chọn khu vực danh lam thắng cảnh công cộng cho hoạt động này. Công ty bày tỏ sự hối tiếc sâu sắc về thiệt hại gây ra cho địa điểm ở núi Thiên Môn và cam kết sẽ sửa chữa và chịu toàn bộ trách nhiệm bồi thường.

Range Rover Sport leo 999 bậc thang lên cổng trời Video: Land Rover

Hãng xe từng thực hiện thử nghiệm tương tự ở núi Thiên Môn là Land Rover, với mẫu Range Rover Sport. Đó là năm 2018 và một chiếc Range Rover Sport hybrid đã leo 999 bậc thang với sự điều khiển của tay đua Ho-Pin Tung, người từng về nhì giải 24 Hours of Le Mans LMP2 năm 2017 và là tay đua thử nghiệm của Jaguar Racing. Trong khi đó, chiếc SUV sử dụng hệ thống Terrain Response 2 ở chế độ Dynamic.

Mỹ Anh (theo CarNewsChina)