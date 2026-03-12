Trung QuốcHệ thống hỗ trợ lái tự động giảm tốc độ trước khi tài xế nhận ra thứ tưởng như gờ giảm tốc phía trước là 4 đứa trẻ.

Ôtô suýt cán qua 4 đứa trẻ nằm dài giữa đường Video: Weibo

Video từ camera hành trình cho thấy một vật cản có thể thấy từ xa trên con đường ở Thanh Viễn, tỉnh Quảng Đông, ngày 8/3. "Lúc đầu tôi tưởng đó là chiếc túi nhựa trên đường", tài xế kể lại.

Theo NTDTV, tài xế đang sử dụng hệ thống hỗ trợ lái xe và hệ thống đột nhiên phát hiện vật cản phía trước và tự động giảm tốc độ. Khi người vợ thúc giục, tài xế nhanh chóng chuyển sang điều khiển bằng tay và phanh gấp. Khi nhìn kỹ hơn, anh phát hiện 4 đứa trẻ nằm nối nhau sát nhau trên mặt đất. Những đứa trẻ chỉ đứng dậy và rời khỏi hiện trường sau khi xe dừng hẳn.

Video nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được đăng tải trên mạng xã hội Trung Quốc và chia sẻ chóng mặt. Nhiều người cùng nói rằng mới đầu họ đều nghĩ rằng đó là gờ giảm tốc. Tất cả đều cho rằng trải nghiệm của tài xế trong video là quá kinh khủng.

Nhận xét chung của nhiều người là khi lái xe trên những con đường nông thôn vắng vẻ, họ thường cho xe chạy khá nhanh nên khi gặp tình huống như trên, nếu không nhờ hệ thống tự động hoặc không kịp phát hiện, hậu quả có thể khó lường.

Một số người cho rằng những đứa trẻ này bắt chước ai đó trên mạng xã hội và hoàn toàn không biết về sự nguy hiểm.

Ngày 9/3, chính quyền địa phương cho biết đã liên hệ với phụ huynh của những đứa trẻ liên quan và yêu cầu giám sát con trẻ chặt chẽ hơn.

Mỹ Anh