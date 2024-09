Ôtô suýt bị đâm đuôi vì phanh gấp giữa trời mưa

Hà NộiPhanh gấp giữa đường, ôtô đè qua vạch liền, vạch xương cá để chuyển hướng, khiến xe phía sau suýt đâm trúng, hôm 22/9 tại Vành đai 3.

Ôtô phanh gấp ở lối ra suýt gây tai nạn dồn toa Video: Thành Long

Tình huống giao thông: Trời mưa, đường trơn ướt, tại làn đường cho phép xe đi tốc độ tối đa 80 km/h, chiếc CX-5 bất ngờ phanh gấp rồi bật xi-nhan chuyển hướng sang phải. Tài xế xe đi sau mất khoảng 2 giây để phát hiện xe trước đã dừng, nhưng may mắn vẫn kịp phanh gấp tránh đâm đuôi. Chiếc CX-5 sau đó đè qua vạch kẻ liền và vạch xương cá để chuyển hướng ở lối ra.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện không được tuy tiện phanh gấp chuyển hướng, nhất là trên đường cao tốc cho phép ôtô đi tốc độ cao. Trường hợp đi quá lối ra, lái xe nên tiếp tục đi tiếp để ra ở lối tiếp theo, không đột ngột phanh gấp và đè qua các vạch cảnh báo để chuyển hướng tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn liên hoàn.

Nghị định 123/2021 quy định, phạt tiền 300.000-400.000 đồng đối với lái xe không chấp hành hiệu lệnh, chỉ dẫn của vạch kẻ đường.

Với người đi sau, cần luôn tập trung vào xe trước, giữ khoảng cách an toàn. Khi trời mưa, khoảng cách an toàn phải nới rộng so với thời tiết tốt. Khi thấy xe trước đỏ đèn phanh, cần chuyển chân ga sang chân phanh ngay lập tức để giảm tốc đồng thời sẵn sàng phanh khi cần thiết.

Nguyên Vũ