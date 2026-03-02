Ôtô rước họa vì thói len lỏi của xe máy

TP HCMXe máy lách qua khe hẹp để vượt lên bên trái ngay khi ôtô chuyển hướng, gây va chạm hôm 1/3 tại Bến Vân Đồn.

Xe máy 'vả' đầu ôtô tại ngã ba Video: Cuong TSB

Tình huống giao thông: Tại ngã ba, ôtô màu trắng có tín hiệu xin đường để chuẩn bị quay đầu, cùng lúc một người đi xe máy cố len qua khe hẹp để vượt lên ở bên phải. Ngay khoảnh khắc tài xế đánh lái cũng là lúc xe máy dí ga vượt lên. Phần đuôi xe máy va chạm mạnh vào đầu ôtô. May mắn không thương vong xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Với lợi thế kích thước nhỏ, nhiều người đi xe máy tại Việt Nam có thói quen len lỏi, cố gắng vượt qua khe hẹp, không có ý định chờ đợi, xếp hàng. Hành vi này đã gây ra nhiều vụ tai nạn và ảnh hưởng trực tiếp chính là người đi xe máy. Thực tế khi va chạm ôtô, xe có thể hư hại nhưng người trên xe không hề hấn, trong khi người đi xe máy sẽ chịu rủi ro cao hơn.

Vì vậy, người đi xe máy cần giữ khoảng cách và quan sát, không chỉ nhìn đèn xi-nhan mà cần chú ý quan sát hướng xoay bánh trước của ôtô. Nếu bánh đã bắt đầu lệch hướng, nghĩa là xe chuẩn bị rẽ ngay. Đặc biệt, không tranh đường tại giao lộ nhất là đường hẹp như tình huống trong video.

Đối với lái xe ôtô, ngay cả khi đã bật xi-nhan, người lái vẫn cần liếc gương và nhìn qua vai để chắc chắn không có phương tiện khác đang vượt.

Nguyên Vũ