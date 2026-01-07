Ôtô rớt kiểm định phải nộp thêm 50% phí khi quay lại trong ngày

Từ 20/1, phương tiện bị rớt kiểm định sẽ phải nộp thêm 50% phí khi quay lại trong ngày và 100% cho ngày hôm sau, theo quy định của Bộ Xây dựng.

Thông tư 40/2025 quy định về cơ chế, chính sách quản lý giá dịch vụ kiểm định, miễn kiểm định lần đầu cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có hiệu lực từ 20/1/2026.

Theo đó, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng có kết quả kiểm định không đạt yêu cầu về an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phải kiểm định lại. Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng được kiểm định lại ngay trong ngày: giá dịch vụ mỗi lần kiểm định lại tối đa bằng 50% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trường hợp xe cơ giới, xe máy chuyên dùng kiểm định lại vào ngày khác hoặc bởi cơ sở đăng kiểm khác thì giá dịch vụ kiểm định thu bằng 100% giá cụ thể dịch vụ kiểm định của cơ sở đăng kiểm.

Trường hợp cung cấp dịch vụ kiểm định cho xe cơ giới, xe máy chuyên dùng ngoài cơ sở đăng kiểm, khi đăng kiểm viên đã đến địa điểm thực hiện kiểm định mà khách hàng hủy đề nghị thực hiện dịch vụ thì khách hàng phải trả các chi phí theo quy định.

Đây là các điểm mới so với quy định hiện hành tại Thông tư 55/2022 của Bộ Tài chính. Theo đó, nếu việc kiểm định lại được tiến hành cùng ngày thì chủ xe được miễn phí đối với kiểm định lại lần 1 và 2; kiểm định lại từ lần thứ 3 trở đi mỗi lần kiểm định lại thu bằng 50% mức giá.

Nếu chủ xe quay lại trong vòng 7 ngày thì nộp phí kiểm định 50%, nếu quá 7 ngày nộp phí 100%.

Ôtô đăng kiểm trong một trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội. Ảnh: Giang Huy

Theo đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam, quy định mới nhằm ngăn chặn chủ xe không muốn sửa chữa, bảo dưỡng xe. Khi kiểm định không đạt chi tiết nào mới chủ xe mới mang đi sửa chữa và quay lại đăng kiểm, gây ùn tắc tại các cơ sở. Tình trạng này xảy ra nhiều đối với xe tải, xe container.

Các trung tâm đăng kiểm trên cả nước sẽ dùng chung một hệ thống để kiểm tra các thông tin này, đảm bảo việc chủ xe rớt kiểm định ở trung tâm này và di chuyển sang trạm khác để kiểm định lại.

Giảm phí cấp giấy kiểm định với xe ôtô dưới 10 chỗ

Theo thông tư 156/2025 của Bộ Tài chính, từ ngày 1/1/2026 mức thu lệ phí cấp "Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới (trong sản xuất, lắp ráp hoặc cải tạo); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cấp cho: xe cơ giới; linh kiện, thiết bị, xe máy chuyên dùng (bao gồm cả xe cải tạo); xe bốn bánh có gắn động cơ; xe đạp điện; Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng" đều áp dụng chung một mức là: 40.000 đồng/giấy.

Như vậy, giấy chứng nhận cấp cho xe ôtô dưới 10 chỗ ngồi (không bao gồm xe cứu thương) sẽ chuyển về mức 40.000 đồng/giấy kể từ 1/1/2026, thay vì mức 90.000 đồng/giấy như trước đây, theo Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Bỏ dán tem phí sử dụng đường bộ trên kính xe

Tại các trung tâm đăng kiểm cũng bỏ dán tem thu phí sử dụng đường bộ trên kính lái ôtô. Việc kiểm soát nghĩa vụ nộp phí đã được tích hợp thông qua hệ thống quản lý thu phí và cổng thông tin điện tử của Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Việc dán tem thu phí này đã triển khai nhiều năm nhưng thực tế chưa có quy định rõ về cơ quan kiểm tra, xử phạt khi xe không dán tem hoặc không nộp phí sử dụng đường bộ.

Do vậy việc bỏ tem thu phí sử dụng đường bộ không chỉ tiết kiệm chi phí hành chính, mà còn phù hợp với xu hướng chuyển đổi số trong công tác quản lý phương tiện, thu phí và kiểm tra dữ liệu liên ngành.

Đoàn Loan