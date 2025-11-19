Ấn ĐộChiếc Suzuki Dzire ở trạng thái dốc đầu xuống dưới sau khi tài xế lái xe khá nhanh trên đoạn đường cầu vượt đang thi công.

Ôtô rơi lọt giữa hai trụ cầu vượt đang xây Video: DD News Malayalam

Tai nạn xảy ra tại đường tránh Chala, thành phố Kannur, nơi dự án xây dựng đường cao tốc trên cao mới đang được tiến hành. Vào chiều 16/11, tài xế của chiếc Suzuki Dzire màu trắng lái xe trên đường cao tốc, chạy qua một lối vào bị hạn chế do đang thi công với đủ biển cấm và cảnh báo, rồi tiếp tục chạy khá nhanh.

Tài xế không để ý đến điểm cuối của đoạn đường chưa hoàn thiện nên xe rơi xuống dưới, kẹt giữa hai trụ cầu, dốc ngược cách mặt đất vài mét.

Tài xế bị kẹt trong xe. Đội cứu hộ phải dùng một thang kim loại mượn gần đó để đưa tài xế ra ngoài. Người này bị thương nhẹ và sau đó bị cảnh sát bắt giữ với nghi vấn lái xe khi say rượu. Chiếc ôtô sau đó được cẩu ra khỏi chỗ mắc kẹt. Phần nóc và gầm xe bị hư hại.

Mỹ Anh (theo Cartoq)