Ôtô rơi khỏi cầu

Quảng NgãiXe 4 chỗ khi đi qua khu vực sông Rin ở xã Sơn Hà tránh ôtô tải đã rơi khỏi cầu, tài xế bị thương, ngày 29/9

6h, người đàn ông là cán bộ xã Sơn Hà lái ôtô tới cơ quan. Khi đến đầu cầu sông Rin, thấy một xe tải đi từ chiều ngược lại, tài xế đánh lái để tránh nhưng xe rơi khỏi cầu cao hơn 3 m.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Hoài Thạnh

Tại hiện trường, xe lật ngửa, phần đầu biến dạng. Nạn nhân bị thương nhẹ, được người dân hỗ trợ đưa ra ngoài. Khu vực ôtô rơi nằm ở phần đất gần đầu cầu, cách sông khoảng 5 m. Sau tai nạn, người này thuê xe cẩu đưa ôtô lên bờ.

Cầu sông Rin nối trung tâm huyện Sơn Hà cũ với nhiều xã miền núi Quảng Ngãi. Cầu hẹp, không có lan can, thường xuyên xảy ra tai nạn. Hiện, địa phương có cầu mới thay thế, nằm cách 800 m, nhưng nhiều người vẫn chọn đi cầu cũ.

Phạm Linh