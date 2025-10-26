Ôtô rẽ trái lao thẳng vào người đi bộ qua đường

TP HCMChiếc xe điện di chuyển qua giao lộ không nhường đường cho người đi bộ, khiến suýt xảy ra va chạm, ngày 24/10.

Ôtô thiếu quan sát suýt gây tai nạn cho người đi bộ Video: CTV

Tình huống giao thông: Tại giao lộ Đồng Khởi - Mạc Thị Bưởi (phường Bến Nghé), ôtô khi đi gần đến vạch sọc ngựa vằn không nhường đường cho người đi bộ, khiến người này phải nhảy lên tránh. May mắn tài xế cũng phanh dừng kịp lúc nên không xảy ra tai nạn.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi đi qua nút giao cần giảm tốc độ và nhường đường cho người đi bộ. Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 4-6 triệu đồng đối với lái xe có hành vi không nhường đường cho người đi bộ, đồng thời trừ 2 điểm trên giấy phép lái xe.

Phạm Hải