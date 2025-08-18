Hải PhòngTài xế ôtô gắn camera hành trình mất phương hướng khi bị xe đối diện phóng nhanh tạt nước nhòe kính lái, hôm 16/8 tại cổng chào Cát Bà.

Ôtô phóng nhanh qua vũng nước làm nhòe kính lái xe đối diện Video: Tuấn Cận

Tình huống giao thông: Trời mưa, tầm nhìn hạn chế, ôtô gắn camera hành trình đang từ từ di chuyển thì bất ngờ gặp xe ở hướng ngược chiều phóng nhanh qua vũng nước lớn. Nước hắt lên nhòe kính lái khiến lái xe có gắn camera hành trình mất phương hướng trong giây lát. May mắn phía trước và phía sau không có xe đi sát, lái xe bình tĩnh xử lý tình huống nên không có sự cố xảy ra.

Kỹ năng lái xe: Đi qua các vũng nước ngập ở mặt đường lái xe nên giảm tốc độ, từ từ di chuyển qua tránh làm nước văng lên ảnh hưởng đến an toàn của các phương tiện khác. Việc nước nhòe kính lái sẽ khiến lái xe giật mình, mất phương hướng trong thời gian ngắn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cao.

Nguyên Vũ