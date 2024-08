Ôtô phanh gấp giữa đường bị xe sau đâm như trời giáng

Hà NamChiếc Mercedes màu trắng đang đi đột ngột phanh gấp và dừng lại bị xe phía sau húc mạnh, hôm 8/8 tại Duy Tiên.

Ôtô dừng đột ngột giữa đường bị xe sau đâm-xe nào sai? Video: CTV

Tình huống giao thông: Đang di chuyển ở làn đường sát dải phân cách, chiếc sedan màu trắng chuyển làn vào trong. Lái xe gắn camera hành trình cũng chuyển làn và bám khá sát phía sau chiếc xe màu trắng. Bất ngờ chiếc xe màu trắng phanh gấp và đột ngột dừng lại, xe phía sau không kịp xử lý tình huống nên đâm mạnh ở tốc độ 65 km/h.

Video cho thấy xe gắn camera hành trình không có dấu hiệu giảm tốc từ khi xe phía trước phanh, thậm chí tốc độ còn tăng thêm vài km/h. Chưa rõ thương vong và thiệt hại.

Kỹ năng lái xe: Các phương tiện khi tham gia giao thông không bám quá sát xe phía trước, cần giữ khoảng cách an toàn phòng mọi tình huống xấu có thể xảy ra. Các lái xe không nên phanh gấp và dừng đột ngột giữa đường gây nguy hiểm cho bản thân và các phương tiện khác, trừ trường hợp bất khả kháng.

Thông tư 31/2019 của Bộ GTVT về tốc độ và khoảng cách an toàn quy định, khi lái xe trên đường, tài xế phải chấp hành quy định về khoảng cách an toàn tối thiểu theo luật, đồng thời cũng cần phù hợp với điều kiện thực tế của đường, mật độ giao thông, thời tiết, địa hình cũng như các yếu tố khác ảnh hưởng. Ví dụ, khi trời mưa, khoảng cách phải tăng lên so với trời tạnh ráo. Quy định cụ thể như sau:

Tốc độ lưu hành (km/h) Khoảng cách an toàn tối thiểu (m) V<60 Chủ động giữ cự ly V = 60 35 60 < V ≤ 80 55 80 < V ≤ 100 70 100 < V ≤ 120 100

Như vậy, khi điều khiển xe chạy lái xe phải chủ động giữ khoảng cách an toàn phù hợp với xe chạy liền trước xe của mình; khoảng cách này tùy thuộc vào mật độ phương tiện, tình hình giao thông thực tế để đảm bảo an toàn giao thông.

Khi trời mưa, có sương mù, mặt đường trơn trượt, đường có địa hình quanh co, đèo dốc, tầm nhìn hạn chế, người lái xe phải điều chỉnh khoảng cách an toàn thích hợp lớn hơn trị số ghi trên biển báo.

Nguyên Vũ