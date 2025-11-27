Ôtô phanh cháy đường tránh 'cơn mưa' ván gỗ trút xuống cao tốc

Thái NguyênTốc độ cao, chiếc xe tải chở hàng cao hơn gầm cầu vượt Điểm Thụy nên bị rơi vãi ra đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội, tối 26/11.

Xe tải chở hàng quá khổ xả vật liệu ra cao tốc Video: Ngọc Hòa

Tình huống giao thông: Ở làn đường cho phép ôtô đi tốc độ tối đa 100 km/h, chiếc xe tải chở ván bóc vút qua. Khi tới gầm cầu vượt, do hàng trên xe tải chất quá cao nên bị gạt trúng, đổ sập, tung tóe phủ kín mặt đường. Các xe phía sau bắt buộc phải phanh gấp để tránh, may mắn không có tai nạn liên hoàn xảy ra. Các lái xe phải xuống tự dọn dẹp để có thể di chuyển tiếp.

Luật và kỹ năng: Các phương tiện không được phép chở hàng quá khổ quá tải tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn như trong video. Phần hàng hóa nhô ra có thể gây hư hỏng ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng. Hàng hóa rơi vãi gây ùn tắc và cản trở lưu thông của các phương tiện khác. Ngoài việc bị phạt tiền, người vi phạm còn có thể bị yêu cầu thu dọn vật liệu rơi vãi để tránh gây nguy hiểm cho các phương tiện khác.

Nghị định 168/2024 quy định phạt tiền 2-3 triệu đồng đối với hành vi chở hàng vượt quá chiều cao xếp hàng cho phép đối với ôtô tải. Ngoài ra, đối với vận chuyển hàng không chằng buộc hoặc chằng buộc không theo quy định còn bị phạt tiền 18-22 triệu đồng.

Với các tài xế đi phía sau những xe tải chở hàng cồng kềnh, có nguy cơ quá khổ, cần giữ khoảng cách an toàn xa hơn so với thông thường, để đủ thời gian phanh dừng và báo hiệu cho các phương tiện phía sau nhận biết tình huống nguy hiểm.

Nguyên Vũ