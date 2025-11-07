Ôtô phá tan hội trường tiệc cưới vì tài xế cài nhầm số

Thái LanNgười thân của cô dâu tưởng tiếng pháo hoa khi chiếc xe điện lao thẳng vào hội trường lúc tiệc cưới vừa kết thúc.

Ôtô lao vào giữa hội trường cưới vì tài xế cài nhầm số Hiện trường tai nạn tại nơi diễn ra tiệc cưới. Video: Thairath

Sumaporn Tantiwikrom, 41 tuổi, vô tình chuyển số tiến thay vì lùi trước khi lao thẳng chiếc xe điện vào bức tường phía trước của địa điểm tổ chức tiệc cưới ở Krabi, miền nam Thái Lan, vào ngày 3/11. Ôtô lao vào hội trường, tông vào những bộ bàn ghế phủ vải hồng trước khi dừng lại.

Lối vào bị hư hỏng một phần do vụ tai nạn. Sàn nhà vương vãi mảnh vỡ của ly tách, bát đĩa và thức ăn. Không có thương tích nào được báo cáo vì tất cả khách mời đã rời đi. Sumaporn vẫn còn run rẩy và bị thẩm vấn.

Cô nói: "Vụ việc xảy ra ngay sau khi bữa tiệc kết thúc. Mọi người đã rời đi, và tôi lên xe về nhà. Tôi vào số và định lùi xe ra khỏi chỗ đỗ. Tôi không chắc đã chuyển số lùi hay tiến. Khi tôi nhấn ga, chiếc xe đột nhiên lao về phía trước. Tôi giật mình không biết phải làm gì, và điều tiếp theo tôi biết là chiếc xe đã đâm vào địa điểm tổ chức đám cưới".

Ông Jongsak Wangwittayawiwat, 61 tuổi, ông nội của cô dâu, cho biết họ nghe thấy "một tiếng động lớn như tiếng pháo nổ" ngay trước khi vụ tai nạn xảy ra.

Ông nói: "Tôi nghĩ là pháo hoa đang được đốt, rồi tôi thấy chiếc xe lao qua đám bàn ghế. May mắn thay, không có ai ở đó. Nếu sự việc xảy ra trong bữa tiệc, nhiều người sẽ bị thương".

Mỹ Anh (theo Thairath)