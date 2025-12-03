Ôtô ở triển lãm bị lột nội thất, chê chất lượng lắp ráp

Hai người có sức ảnh hưởng tháo rời các bộ phận nội thất của mẫu Jeep Recon, chế giễu chất lượng lắp ráp khiến hãng xe phẫn nộ.

Stellantis công khai lên án hai người có sức ảnh hưởng sau khi một video lan truyền cho thấy họ đang tháo rời các bộ phận của chiếc Jeep Recon chạy điện mới tại Triển lãm Ôtô Los Angeles 2025. Video được lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội, khơi lại cuộc tranh luận về cách đối xử với các nguyên mẫu tiền sản xuất tại các triển lãm ôtô.

Hãng ôtô nổi giận vì xe điện bị chê chất lượng lắp ráp Video: Middle Lane

Nhà sản xuất ôtô giải thích rằng chiếc xe trưng bày bị chế giễu vì chất lượng lắp ráp kém là một nguyên mẫu tiền sản xuất được lắp ráp thủ công, chứ không phải là mô hình hoàn thiện, đồng thời mô tả hành động của những người sáng tạo nội dung là "phá hoại".

Video được đăng tải bởi một kênh có trụ sở tại Los Angeles có tên Middle Lane, đã thu hút hơn 1,1 triệu lượt xem và 2.300 bình luận trên TikTok kể từ ngày 22/11. Video được cho là cũng đã xuất hiện trên YouTube và Instagram, mặc dù sau đó đã bị xóa khỏi cả hai nền tảng.

Những người sáng tạo nội dung chỉ trích chất lượng chế tạo của chiếc Jeep mới, nói rằng họ mong đợi sự vừa vặn và hoàn thiện tốt hơn cho một chiếc xe có giá bán lẻ đề xuất là 65.000 USD. Hình ảnh cho thấy họ tháo rời và lắp lại các chi tiết nhựa từ nội thất của Recon, bao gồm cả viền xung quanh bảng điều khiển trung tâm và phía trên cụm đồng hồ kỹ thuật số.

Họ cũng phóng to các khoảng trống không đều giữa các vật liệu trên tấm ốp cửa và lắc lư màn hình thông tin giải trí cùng tay nắm ghế phụ, nói rằng họ đang mô phỏng "việc sử dụng xe địa hình".

Đáp lại, Stellantis đưa ra tuyên bố rằng xe được đề cập là xe trưng bày và là phiên bản tiền sản xuất, được chế tạo riêng cho các buổi ra mắt và sự kiện nhằm làm nổi bật cảm hứng thiết kế cho sản phẩm cuối cùng. Những nguyên mẫu này thường được chế tạo thủ công và không nhằm mục đích chứng minh quá trình sản xuất cuối cùng, độ bền, chất lượng hay tính toàn vẹn của vật liệu.

Kaileen Connelly, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách truyền thông Bắc Mỹ tại Stellantis, nói rằng những hành động được thực hiện để tháo rời chiếc Jeep Recon hoàn toàn mới được trưng bày tại Triển lãm Ôtô Los Angeles vừa mang tính phá hoại vừa thiếu chuyên nghiệp.

Mẫu xe điện mới Jeep Recon tại triển lãm Los Angeles, là xe được hai người có sức ảnh hưởng review. Ảnh: Steve Fowler

Luke Miani, người sáng lập Middle Lane, cho biết họ rất ngạc nhiên trước phạm vi tiếp cận của video và những cuộc thảo luận mà nó khơi mào. Theo Miani, mục đích của họ chỉ đơn giản là chia sẻ suy nghĩ về nhiều mẫu xe khác nhau.

Đề cập đến tuyên bố của Stellantis, Miani muốn bác bỏ những cáo buộc về hành vi phá hoại vì video cho thấy rõ ràng các kẹp giữ một số bộ phận nội thất bị lỏng và các bộ phận này có thể dễ dàng tháo ra bằng tay mà không bị hư hại.

Miani thêm rằng anh rất mong chờ được chứng kiến phiên bản sản xuất của Recon, hy vọng rằng chất lượng lắp ráp thực sự được cải thiện.

Phản ứng từ người xem khá trái chiều. Một số bình luận bày tỏ sự thất vọng với những gì họ cho là tay nghề kém, đổ lỗi cho Stellantis. Những người khác lại bảo vệ nhà sản xuất ôtô, lưu ý rằng chiếc xe là bản demo được mang đến Los Angeles để trưng bày và chưa được kiểm tra thực tế kỹ lưỡng.

Nhiều người chỉ trích những người có sức ảnh hưởng vì thiếu chuyên nghiệp, trong khi những người khác cho rằng các nhà sản xuất ôtô nên thận trọng hơn trong việc lựa chọn người được tiếp cận xe trưng bày.

Một người tự nhận là kỹ sư trang trí nội thất nhận xét rằng việc chế tạo các mẫu xe tiền sản xuất khác xa so với sản xuất thực tế, mô tả một quy trình mà nhân viên làm việc trên bàn với máy khoan và ốc vít trước khi dây chuyền lắp ráp hoạt động.

Mẫu xe điện Jeep Recon 2026 dự kiến đi vào sản xuất vào đầu năm 2026 tại nhà máy Toluca của Stellantis ở Mexico. Việc giao hàng tại Bắc Mỹ diễn ra ngay sau đó, với kế hoạch triển khai toàn cầu vào quý cuối cùng của năm. Phiên bản đầu tiên, phiên bản Moab dành riêng cho Mỹ và Canada, sẽ có giá khởi điểm là 65.000 USD, sau đó là các biến thể có giá cả phải chăng hơn.

Mỹ Anh (theo Carscoops)