Ôtô như dưới đất chui lên, bay cắt ngang đường cao tốc

MỹChiếc ôtô bay vọt qua 6 làn đường trên cao tốc Sunrise, New York, ngay trước một xe gắn camera hành trình đang chạy hơn 100 km/h.

Ôtô bay vọt qua đường cao tốc Video: Joseph McGrath

Chiếc sedan hiệu Honda do một người đàn ông 70 tuổi đang chạy trên đại lộ Pine Acres, chiều 3/9. Xe bất ngờ tăng tốc qua một bờ cỏ, lao xuống từ ngọn đồi và bay vút lên không trung, vọt qua cao tốc Sunrise, một trong những tuyến đường đông đúc nhất của Long Island.

Chiếc xe vượt qua cả 6 làn đường và "hạ cánh" xuống một cái cây phía bên kia cao tốc. Điều khó tin khác là tài xế chỉ bị thương nhẹ, theo News 12 Long Island.

"Trông nó như một thiên thạch bay ngang qua đường cao tốc. Ban đầu tôi không biết đó là một chiếc ôtô", Brandon Hyacinthe, người đã ghi lại khoảnh khắc kịch tính này bằng camera hành trình, cho biết. Chiếc xe của anh chỉ cách chiếc xe sedan bay vài mét.

Vụ tai nạn không liên quan đến bất kỳ phương tiện nào khác, và không có người qua đường nào bị thương.

Trưởng phòng Cứu hỏa Bay Shore, John Ippolito Jr., cho biết tốc độ của chiếc xe phải cao hơn nhiều so với giới hạn 30 dặm/giờ (48 km/h) trên đại lộ Pine Acres để có thể nâng được độ cao cần thiết để thực hiện cú nhảy.

Cảnh sát vẫn chưa công bố chi tiết về nguyên nhân khiến tài xế mất lái, và chưa có cáo buộc nào được đưa ra. Tài xế đã được đưa đến bệnh viện gần đó.

Mỹ Anh