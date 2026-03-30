Ôtô ngày càng cao khiến nhiều tài xế bị chói mắt vì đèn pha

Những thay đổi trong thiết kế xe và công nghệ chiếu sáng khiến chùm sáng từ đèn pha chiếu thẳng vào mắt người lái xe ngược chiều.

Khảo sát của Hiệp hội ôtô Mỹ (AAA) cho thấy hầu hết các tài xế đều gặp khó khăn với hiện tượng chói mắt do đèn pha, và nhiều người cho rằng vấn đề này trở nên tồi tệ hơn trong những năm gần đây.

Dữ liệu mới đang củng cố kinh nghiệm thực tế đó. AAA cho biết 6 trong 10 tài xế báo cáo rằng hiện tượng chói mắt do đèn pha đang gây ra vấn đề trên những con đường họ lái xe. Đồng thời, hiện tượng chói mắt dường như không gây ra nhiều tai nạn hơn so với trước đây.

AAA cho biết vấn đề này có thể liên quan đến những thay đổi trong thiết kế xe và công nghệ chiếu sáng. Đèn pha LED và HID hiện nay rất phổ biến trong ngành, và các phương tiện mới hơn, đặc biệt là bán tải và SUV, có xu hướng gầm cao hơn, điều này có thể khiến chùm sáng chiếu thẳng vào mắt người lái xe ngược chiều.

Ánh đèn pha ngược chiều có thể gây chói mắt cho tài xế. Ảnh: Practical Caravan

Cuộc khảo sát cho thấy 92% tài xế nhận thấy hiện tượng chói mắt cho biết đèn pha xe ngược chiều là vấn đề chính, trong khi khoảng 33% cho biết bị làm phiền bởi ánh sáng phản chiếu trong gương chiếu hậu. Tài xế đeo kính theo toa cho biết gặp nhiều vấn đề về chói mắt hơn những người không đeo kính, và hiện tượng này có khả năng gây ảnh hưởng đến phụ nữ nhiều hơn nam giới.

Tuy nhiên, người lái xe bán tải ít phàn nàn về hiện tượng chói mắt hơn, điều này có thể liên quan đến vị trí ngồi cao hơn của họ.

Nhiều người có thể cho rằng đèn pha sáng hơn sẽ tiềm ẩn rủi ro an toàn cao hơn. Thay vào đó, dường như chúng lại mang đến lợi ích tích cực. AAA cho biết đèn pha hiện nay sáng và hiệu quả hơn nhiều đối với người lái và giúp hệ thống phanh khẩn cấp tự động có thể hoạt động tốt hơn. Tầm nhìn của chính người lái cũng tốt hơn.

Thêm vào đó, một nghiên cứu của Viện bảo hiểm và an toàn đường cao tốc Mỹ (IIHS) công bố năm 2025 cho thấy hiện tượng chói mắt chỉ là nguyên nhân gây ra một hoặc hai vụ tai nạn trên mỗi 1.000 vụ tai nạn ban đêm, và tỷ lệ này không tăng lên ngay cả khi đèn pha trở nên sáng hơn. Trên thực tế, tổ chức này cho biết tầm nhìn không đủ gây ra nhiều vụ tai nạn hơn là do độ sáng quá mức.

Dù có thể gây khó chịu, hiện tượng chói mắt do đèn pha gây ra ít vụ tai nạn hơn nhiều so với tầm nhìn không đủ, theo chủ tịch IIHS David Harkey.

Mỹ Anh