Ôtô Mỹ giành giải Xe sang của năm ở Đức

Mẫu Cadillac Vistiq được vinh danh ở phân khúc xe sang thuộc khuôn khổ giải thưởng Xe của năm của Đức 2026, đánh bại bộ ba BMW, Mercedes và Audi.

Cột mốc này đánh dấu một thành tựu lịch sử cho Cadillac và General Motors (GM), đưa Cadillac trở thành nhà sản xuất ôtô đầu tiên hai lần liên tiếp giành giải thưởng German Car of the Year (GCOTY) ở hạng mục xe sang. Tại giải thưởng 2025, mẫu xe giành giải ở hạng mục này là Cadillac Lyriq.

Đồng sáng lập GCOTY, Jens Meiners, ca ngợi sự cân bằng vượt trội giữa đổi mới và khả năng sử dụng hàng ngày của Vistiq, cho biết: "Cadillac Vistiq gây ấn tượng với ban giám khảo bằng sự kết hợp ấn tượng giữa thiết kế mang tầm nhìn xa, tiến bộ công nghệ và khả năng sử dụng hàng ngày. Chiếc xe này là minh chứng cho kỷ nguyên mới của phân khúc xe điện cao cấp - táo bạo, hiện đại và chất lượng cao cấp không hề thỏa hiệp".

Cadillac Vistiq - SUV điện ba hàng ghế tại Đức. Ảnh: GCOTY

Chiếc SUV điện ba hàng ghế có nội thất rộng rãi, vật liệu cao cấp và các công nghệ hỗ trợ người lái tiên tiến. Được thiết kế cho tối đa 7 hành khách, Vistiq tích hợp các tính năng tiên tiến như màn hình hiển thị thông tin trên kính chắn gió thực tế tăng cường và khả năng nhìn ban đêm, mang đến sự kết hợp độc đáo giữa hiệu suất và sự thoải mái.

Giải thưởng GCOTY, một trong những giải thưởng danh giá nhất trong ngành, được trao bởi các nhà báo chuyên ngành ôtô, những người đã thử nghiệm và đánh giá những mẫu xe mới nổi bật nhất ra mắt tại Đức trong 12 tháng qua. Họ xem xét các tiêu chí như thiết kế, cải tiến, khả năng sử dụng hàng ngày, hiệu suất và giá trị.

Năm hạng mục chiến thắng được chọn năm nay gồm xe có ngân sách hợp lý, cỡ nhỏ, cao cấp, hạng sang, hiệu suất. Ngoài ra là giải thưởng chung cuộc Xe của năm. Tuy nhiên, trong khi cả 5 hạng mục riêng đã công bố xe giành chiến thắng, thì giải chung cuộc Xe của năm đến 17/11 mới xuất hiện.

5 mẫu xe giành giải ở các hạng mục riêng lẻ của GCOTY 2026, từ trái sang gồm Lucid Air Sapphire, Dacia Bigster, Skoda Elroq, Hyundai Ioniq 9 và Cadillac Vistiq. Ảnh: GCOTY

Bên cạnh Cadillac Vistiq là Xe của năm ở hạng mục hạng sang, những mẫu xe giành chiến thắng ở những hạng mục còn lại gồm Dacia Bigster (xe có ngân sách hợp lý), Skoda Elroq (cỡ nhỏ), Hyundai Ioniq 9 (cao cấp), Lucid Air Sapphire (hiệu suất).

Có nghĩa, không có mẫu xe Đức nào được xướng tên ở các hạng mục riêng lẻ. Hy vọng cho các thương hiệu Đức chỉ còn ở giải thưởng chung cuộc.

Mỹ Anh