Ôtô mới mua rơi từ tầng hai xuống đất vì thực hiện nghi lễ 'lấy may'

Ấn ĐộKhi đang làm một nghi lễ truyền thống, khách hàng lái chiếc SUV đâm vỡ kính, lao từ tầng 2 xuống đất khiến xe lật ngửa.

Người phụ nữ lái ôtô mới mua lao xuống đất từ tầng 2 showroom Video: Narendra Nath Mishra

Một cặp vợ chồng đến nhận xe mới tại đại lý ở Nirman Vihar, Delhi, ngày 8/9. Chiếc Mahindra Thar Roxx mới tinh là quà sinh nhật của người vợ - một chuyên viên trang điểm 29 tuổi.

Khi đó, khách hàng đang thực hiện một nghi lễ truyền thống là đặt một quả chanh trước bánh xe và lái về phía trước để nghiền nát quả chanh nhưng người điều khiển vô tình khiến xe tăng tốc, đâm thủng tường kính, lao xuống dưới và lật ngửa. Nguồn tin không nói rõ vợ hay chồng cầm lái. Trong xe khi đó ngoài hai vợ chồng khách hàng có cả một nhân viên của đại lý.

May mắn không có ai bên dưới bị liên lụy. Những người trên xe chỉ bị thương nhẹ và xuất viện ngay trong ngày, theo NDTV. Tuy nhiên, một chiếc xe máy của ai đó bị ôtô rơi đè trúng.

Chiếc Mahindra Thar Roxx có giá bán khoảng 30.700 USD. Nữ chủ nhân của chiếc SUV cho biết sẽ yêu cầu bảo hiểm và hy vọng không có bất cứ vấn đề gì vì vợ chồng cô có đầy đủ giấy tờ.

Mỹ Anh