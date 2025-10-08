Ấn ĐộChiếc BMW từ xa lao tới, trượt ngang và đập trúng một ôtô, ủi về phía hai xe khác phía trước cùng dừng đèn đỏ.

Ôtô mất lái đâm ba xe dừng đèn đỏ Video: Surya Reddy

Chiếc Volkswagen Taigun giảm tốc độ và dừng lại ở vạch đèn tín hiệu, tại Hyderabad, hôm 5/10. Ngay sau đó, một chiếc xe máy chở hai người dừng lại phía bên trái. Một chiếc Honda City màu đen cũng giảm tốc độ khi gần đến nơi.

Từ phía sau, chiếc BMW lao tới rất nhanh, vượt và lách qua một số phương tiện cùng chiều. Rồi tài xế mất lái, xe trượt ngang và tông thẳng vào đuôi xe Honda, đẩy về phía chiếc Volkswagen và xe máy.

Chiếc BMW gây tai nạn hư hỏng nặng. Ảnh: Surya Reddy

Chiếc BMW hư hỏng nặng phần đầu, trong khi xe Honda dập móp phần đuôi. Người ngồi sau xe máy bị thương nặng.

Tài xế xe BMW sau đó rời khỏi hiện trường tai nạn. Cảnh sát nghi ngờ đây là một vụ lái xe trong tình trạng say rượu. Theo dữ liệu, chiếc BMW được đăng ký dưới tên Madhavi Mekala và đã có hai biên bản xử phạt về tốc độ đang chờ xử lý.

Hai ôtô bị đâm trúng cũng hư hỏng nặng. Ảnh: Surya Reddy

Mỹ Anh (theo Cartoq)