Ôtô lùi ép xe khác lật ngửa

Một số người đi xe máy dừng lại khi thấy chiếc Lexus lùi từ trên hè xuống đường, hôm 19/8 ở Khan Daun Penh, Phnom Penh. Ôtô lùi khá nhanh rồi khựng lại khi bánh xe đã xuống hết mặt đường. Rồi đột nhiên tài xế nhấn ga khiến ôtô vọt nhanh ra sau, đâm vào chiếc Kia đang đỗ.
Tác động khiến chiếc Kia lật nghiêng, đổ vào hàng rào và chậu cây trên hè. Bánh trước của chiếc Lexus còn quay tiếp một lúc mới dừng lại.
May mắn không có ai bị thương. Sau tai nạn, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận, theo đó phía tài xế Lexus bồi thường cho phía chủ xe Kia để chấm dứt vụ việc.
Mỹ Anh (theo Khmer Times)