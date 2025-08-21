Ôtô lùi ép xe khác lật ngửa

CampuchiaChiếc sedan lùi từ trên hè xuống rồi đột nhiên vọt mạnh ra sau, chèn trúng một ôtô đang đỗ bên lề đối diện và làm lật ngửa.

Tài xế lùi xe chèn lật ôtô khác Video: Khmer Times

Một số người đi xe máy dừng lại khi thấy chiếc Lexus lùi từ trên hè xuống đường, hôm 19/8 ở Khan Daun Penh, Phnom Penh. Ôtô lùi khá nhanh rồi khựng lại khi bánh xe đã xuống hết mặt đường. Rồi đột nhiên tài xế nhấn ga khiến ôtô vọt nhanh ra sau, đâm vào chiếc Kia đang đỗ.

Tác động khiến chiếc Kia lật nghiêng, đổ vào hàng rào và chậu cây trên hè. Bánh trước của chiếc Lexus còn quay tiếp một lúc mới dừng lại.

Chiếc Lexus ủn lật nghiêng xe Kia khi tài xế lùi xe từ hè xuống đường. Ảnh: Khmer Times

May mắn không có ai bị thương. Sau tai nạn, cả hai bên đã đạt được thỏa thuận, theo đó phía tài xế Lexus bồi thường cho phía chủ xe Kia để chấm dứt vụ việc.

Mỹ Anh (theo Khmer Times)