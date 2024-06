Ôtô liên tiếp bị ném đá trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ninh ThuậnNhiều vụ thanh thiếu niên ném đá ôtô đang chạy trên cao tốc Cam Lâm -Vĩnh Hảo được đơn vị quản lý phát hiện dù tuyến chỉ mới khai thác hơn một tháng.

Ngày 6/6, Ban Quản lý dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo cho biết tình trạng người dân cắt rào, chăn thả gia súc và thanh thiếu niên ném đá vào xe đang chạy trên tuyến cao tốc này vẫn tiếp diễn phức tạp.

Khoảng 21h bốn hôm trước, một nhóm thanh thiếu niên tụ tập trên cầu vượt cao tốc thuộc xã Phước Trung, huyện Bác Ái và lấy đá ném xuống xe container đang chạy theo hướng bắc - nam. Tài xế trình báo với ban quản lý cao tốc.

Nhóm thanh thiếu niên đứng trên cầu vượt ném đá xuống cao tốc đã được camera an ninh ghi lại. Ảnh: Ban QLDA cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Công an xã Phước Trung vào cuộc và các thanh thiếu niên trong nhóm đã thừa nhận hành vi. Do các em là học sinh đang ở độ tuổi 14-16, nên công an địa phương đã mời phụ huynh, người thân đến làm việc, xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp, cảnh cáo 7 trường hợp.

Trước đó, ngày 22 và 23/5, camera an ninh cũng đã ghi lại cảnh nhóm thanh thiếu niên ở xã Cam Thịnh Tây, TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà leo rào vào cao tốc, đùa giỡn và ném đá xe chạy trên đường. Công an địa phương đã triệu tập các nghi can lấy lời khai, củng cố chứng cứ để xử lý.

Tôn hộ lan trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua huyện Thuận Bắc (Ninh Thuận) bị người dân tháo gỡ tạo lối đi. Ảnh: Ban QLDA cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo

Ngoài ra, Ban quản lý dự án Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo còn ghi nhận tình trạng người dân cắt hàng rào kẽm gai và tháo hộ lan tại nhiều điểm dọc cao tốc để chăn thả gia súc, đi xe máy, đi bộ vào cao tốc, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Đơn vị này đã đề nghị chính quyền địa phương nơi có cao tốc đi qua tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; đồng thời giao lực lượng công an thường xuyên tuần tra, xử lý, ngăn chặn kịp thời hành vi vi phạm.

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo đoạn qua huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận. Ảnh: Việt Quốc

Cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo dài 78,5 km qua ba tỉnh Khánh Hoà (5 km), Ninh Thuận (63 km) và Bình Thuận (12 km), hoàn thành đưa vào vận hành từ hôm 26/4. Dự án được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) với tổng vốn 8.925 tỷ đồng, thu phí từ 0h ngày 28/5.

Dọc tuyến có gắn hệ thống giám sát thông minh ITS với camera sử dụng công nghệ AI, có khả năng phân loại phương tiện, nhận diện biển số, phát hiện và cảnh báo sự cố và vi phạm giao thông.

