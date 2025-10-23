Ôtô lật ở bìa rừng, vợ chồng tử vong

Quảng NgãiÔtô chở gạch do ông Huỳnh Minh Đường, 52 tuổi, cầm lái bị lật nghiêng trên quốc lộ 14C khiến đôi vợ chồng đi cùng tử vong, chiều 23/10.

Khoảng 13h30, ông Đường quê Đăk Lăk lái xe tải chở vợ chồng ông Đặng Văn Thắng (45 tuổi) và Đỗ Thị Hương (43 tuổi, ở Gia Lai) và ông Lê Phạm Thủy (38 tuổi, quê Đăk Lăk) chạy từ xã Rờ Kơi đến xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, Kon Tum cũ, nay thuộc Quảng Ngãi). Khi đến đoạn đường qua xã Rờ Kơi, xe tông mép đường rồi lao vào bìa rừng, đâm vào cây, lật nghiêng.

Ôtô lật trên quốc lộ 14C, chiều 23/10. Ảnh: Vân Tùng

Sự cố khiến xe tải biến dạng, nhiều bộ phận vỡ nát. Ông Thắng và vợ tử vong trong cabin. Tài xế Đường và ông Thủy bị thương, được đưa tới Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi. Máy tuốt lúa được xe tải chở theo cũng hư hỏng. Nhiều gạch men rơi ra ngoài.

Lãnh đạo xã Rờ Kơi cho biết những người gặp nạn đang trên đường lái vào Tây Nguyên sau khi về thăm quê ở một số tỉnh phía bắc.

Cảnh sát giao thông và chính quyền địa phương có mặt tại hiện trường phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Phạm Linh